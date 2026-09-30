김연자, 일본서 1000억 벌고도 빈손 귀국…"전남편에 수익 맡겨"

가수 김연자가 52년 가수 인생을 돌아보며 일본 활동과 가족사, 대표곡 '아모르 파티'에 얽힌 이야기를 공개한다.

30일 오후 8시45분 방송하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 52주년을 맞은 김연자가 출연한다.

김연자는 일본 활동 당시 벌어들인 약 1000억원의 수익을 전남편에게 맡겼다가 무일푼으로 한국에 돌아오게 된 과정을 밝힌다.

일본에서 활동하던 시절 월급보다 많은 국제전화비를 쓰면서도 매일 어머니에게 전화했던 일화도 전한다.

현재 급성 파킨슨병으로 거동이 어려워진 어머니를 언급하며 눈물을 보이기도 한다. 오랜 시간 매니저 역할까지 하며 곁을 지켜준 어머니를 향한 마음을 털어놓는다.

김연자는 15세에 상경해 낮에는 공장에서 일하고 밤에는 무대에 올랐던 시절도 돌아본다. 이후 메들리 앨범으로 이름을 알리고 일본에 진출하게 된 과정도 공개한다.

1988년 국제 스포츠 대회 폐막식에서 '아침의 나라에서'를 부른 일화도 전한다.

대표곡 '아모르 파티'가 발표 4년 만에 역주행한 과정과 최근 대학 축제 무대에서 젊은 관객들의 호응을 얻고 있는 근황도 이야기한다.

이날 김연자는 '아모르 파티'를 비롯한 대표곡 무대도 선보인다.

<뉴시스>

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