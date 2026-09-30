중앙공원 둘러싼 ‘환상형’ 벨트?…분당 재건축 2차 1만 3000여 가구 선정

경기 성남시가 분당 노후계획도시 재건축을 위한 올해 특별정비구역(2차) 대상지로 시범단지1과 파크타운 등 5개 구역의 1만3429가구를 선정했다.

이번 선정으로 재건축 선도지구(1차)인 시범단지 현대우성, 샛별마을, 양지마을에 이어 시범단지1, 파크타운, 푸른마을이 재건축 단지에 합류하며 분당의 랜드마크 중앙공원을 중심으로 이른바 ‘환상형(環狀形·Ring) 구조’가 완성됐다는 평가가 나온다.

분당 신도시. 성남시 제공

◆인근 한솔마을까지 9곳 중 7곳…중앙공원 주변 편중

30일 성남시에 따르면 시는 전날 도시계획·건축·교통 분야 외부 전문가로 구성된 선정위원회의 상대평가를 거쳐 이매촌1(1734가구), 시범단지1(4200가구), 파크타운(3025가구), 푸른마을(2598가구), 한솔마을2(1872가구)의 5개 단지를 특별정비구역 지정 대상으로 확정했다.

이번 2차 물량은 당초 목표였던 1만2000가구보다 1429가구 많은 규모다. 시는 구역 단위 정비사업의 특성과 형평성 등을 고려해 평가 순위에 따라 5개 구역을 모두 포함했다고 설명했다. 이번 공모에는 50개 기초구역, 총 6만6037가구가 신청해 5.5 대 1의 경쟁률을 나타냈다. 1차 선도지구 지정 당시 빌라단지가 안배 차원에서 포함됐던 것과 달리, 이번에 선정된 5개 구역은 모두 순수 아파트 단지로만 채워졌다.

가장 눈에 띄는 대목은 분당구청, 서현·수내역세권과 잇닿은 중앙공원 환상형 구조다. 재건축 선도지구 4곳 중 3곳인 양지마을(금호·청구·한양아파트, 4392가구), 시범단지 현대우성(현대·우성아파트·장안타운 건영빌라, 3713가구), 샛별마을(라이프·동성·우방·삼부아파트·현대빌라, 2843가구)가 이미 중앙공원을 삼면으로 둘러싼 가운데 또다시 공원 주변에 있는 3곳의 재건축 단지가 2차 대상지에 선정됐기 때문이다. 단지 하나를 사이에 두고 잇닿아 있는 한솔마을2까지 합하면 무려 7곳이 중앙공원 인근이다.

이를 두고 일각에선 특정 지역에 편중됐다는 지적도 나온다. 지역 사회관계망서비스(SNS) 등에는 중앙공원 주변 단지 대부분이 재건축 대상지가 된 것을 두고 이를 언급하는 내용의 글이 올라왔다.

30년이 넘은 분당 신도시 아파트 단지들. 연합뉴스

◆전국 최초 2028~2030년 ‘예비 특별정비구역’ 추진

다만, 중심부에 공원을 두고 도시의 조직과 주요 시설들이 주변에 배치되는 환상형 구조는 도시 설계에선 일반화 된 것이라는 얘기 역시 나온다. 도시의 중심을 특정 권력이나 자본이 독점하지 않고 시민 모두가 평등하게 누릴 수 있다는 이유에서다. 국내에선 계획도시인 세종시가 대표적 환상형 도시구조를 갖췄다.

성남시는 주민 공람과 시의회 의견 청취, 관계기관 협의, 경관위원회 및 경기도 구역 지정 협의를 거쳐 오는 12월 도시계획위원회 심의를 통해 연내 특별정비구역 지정·고시를 완료할 방침이다.

한편, 성남시는 2027년부터 2030년까지 총 2만5000가구 안팎을 추가 정비하는 내용의 ‘2027년 분당 노후계획도시 특별정비구역 지정 계획’도 함께 공고했다. 내년 3차 물량 1만 가구는 정비구역으로 직접 지정하며, 2028년부터 2030년까지는 매년 정비예정물량(1만 가구)의 50%에 해당하는 5000가구씩 총 1만5000가구를 ‘예비 특별정비구역’으로 사전 선정해 관리하는 내용이다.

성남시청

이는 전국 지자체 가운데 처음으로 도입되는 예비 특별정비구역 제도로, 매년 반복되는 공모 탈락에 따른 주민 갈등을 예방하고 정비계획 재작성에 드는 행정 비용을 낮추기 위한 조치다. 내년도 3차 물량 자문 접수는 5월10~14일, 본안 접수는 7월7~9일 진행될 예정이다.

신상진 시장은 “주민들의 공모 피로도와 비용 부담을 줄이고 재건축 사업의 예측 가능성을 높이기 위한 조치”라고 설명했다.

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