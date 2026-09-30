카카오TV 이어 네이버TV도 퇴장…‘국내용 플랫폼’ 한계였나

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2015년 당시 네이버의 ‘TV캐스트’ 페이지에는 방송 때를 놓친 프로그램도 언제든 볼 수 있는 보물창고 같은 공간이 있었다.

2015년 네이버의 ‘TV캐스트’ 블로그에 올라온 게시물 이미지. 네이버TV 블로그 캡처

예능과 영화·드라마, 뮤직, 교양, 애니메이션 등 다양한 카테고리로 나눠 TV에서 보지 못한 프로그램을 모아놓고 시청자를 맞이했다.

네이버TV캐스트는 방송 콘텐츠뿐 아니라 웹드라마와 웹예능, 웹애니메이션 등 온라인 전용 콘텐츠까지 영역을 넓히고 있었다.

비슷한 시기 네이버TV 블로그에는 ‘난 언제나 쇼미더머니도 볼 수 있고, 백종원 아저씨도 볼 수 있다’는 제목의 글이 올라와 TV캐스트의 새로운 기능을 소개했다.

원하는 채널을 고르면 실시간으로 볼 수 있는 기능이었다. 네이버 카페 채팅창에서 TV캐스트 영상을 함께 볼 수 있도록 영상을 공유하는 기능도 선보였다.

방송사별로 프로그램을 정리한 이른바 ‘방송관’도 마련됐고, 연말에는 그해 TV캐스트에서 인기를 끈 영상을 따로 소개하기도 했다. UHD 영상과 360도 영상 등 새로운 기술도 적용됐다.

이같은 성장을 바탕으로 네이버TV캐스트가 유튜브에 대항할 수 있을지도 관심사였다.

2014년 네이버TV캐스트의 국내 순방문자수는 전년보다 52.4% 증가했고, 같은 해 12월에는 월간 순방문자수에서 다음TV팟을 처음으로 앞섰다.

지상파 방송사들이 유튜브에 콘텐츠 공급을 중단하면서 네이버TV캐스트가 반사이익을 얻기도 했다.

네이버TV가 지난달 블로그에 올린 서비즈 종료 사전 안내. 네이버TV 블로그 캡처

동영상 플랫폼 경쟁력을 높이기 위한 네이버의 도전은 계속됐다.

2017년 1월에는 TV캐스트와 네이버 미디어플레이어의 브랜드를 ‘네이버TV’로 통합하면서 모바일 이용성을 강화했고, 예능·뷰티·아동 등 분야의 1인 창작자가 콘텐츠를 올릴 수 있도록 관리 도구도 개선했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산한 2020년에는 네이버TV가 비대면 활동을 지원하는 창구 역할도 했다.

그해 3월 네이버TV의 라이브 방송 권한 기준을 구독자 1000명에서 300명으로 낮췄고, 학원·강연·종교 등 단체에는 구독자 수와 관계없이 라이브 권한을 제공했다. EBS 온라인 특강과 질병관리본부 등의 라이브 방송도 네이버TV에서 진행됐다.

이처럼 동영상 플랫폼의 한 축을 맡았던 네이버TV가 30일을 마지막으로 서비스를 종료한다. 2012년 네이버TV캐스트로 출범한 지 14년 만이다.

네이버는 지난달 사전 안내에서 기존 네이버TV 채널을 ‘클립’으로 이전할 수 있게 지원하고, 이전한 영상은 서비스 종료 이후에도 클립에서 계속 볼 수 있다고 밝혔었다.

네이버TV의 서비스 종료와 클립 이전 안내 이미지. 네이버TV 페이지 캡처

네이버가 동영상 사업 자체를 접는 것은 아니다. 오히려 별도의 동영상 서비스에서 벗어나 네이버 전체 서비스 안으로 영상을 끌어들이는 쪽에 무게를 둔다.

클립 노출 영역을 홈피드와 주제피드, 통합검색, 플레이스, 커머스 등으로 넓혀왔으며, 클립의 일평균 이용자 수(DAU)는 지난해 9월 1000만명을 넘어 지난달 1200만명 이상으로 늘었다고 네이버는 설명했다.

과거 네이버TV가 영상을 보러 네이버TV로 방문하는 구조였다면 클립은 네이버를 이용하는 과정에서 영상을 본다는 차이가 있다.

앞서 국내 동영상 플랫폼의 한 축이었던 카카오는 지난 6월30일 카카오TV를 종료했다.

2017년 2월 다음tv팟과 통합해 출범한 뒤 9년 만이었다. 당시 카카오는 다음 포털과 카카오톡을 비롯해 PC와 모바일, 메신저를 아우르는 통합 동영상 플랫폼을 만들겠다는 계획을 내놨었다.

사업 효율성과 중장기 경쟁력을 종합 고려해 서비스를 종료한 카카오는 별도의 롱폼 동영상 플랫폼을 유지하는 대신 카카오톡 ‘지금탭’ 등을 통한 숏폼 콘텐츠에 무게를 두고 있다.

카카오 로고. 카카오 제공

정보기술(IT) 업계에서는 유튜브와의 경쟁에서 나타난 구조적 격차를 이들 플랫폼 서비스 종료의 배경으로 본다.

유튜브는 전 세계 이용자와 크리에이터가 참여하면서 게임·음악·요리·교육·스포츠·취미 등 사실상 모든 장르의 영상이 쌓이는 구조를 만들었다. 콘텐츠가 많아질수록 이용자가 늘고, 이용자가 늘수록 다시 크리에이터가 유입되는 선순환이 생겼다.

반면에 네이버TV와 카카오TV는 국내 이용자와 국내 콘텐츠를 중심으로 성장했다.

방송사 콘텐츠라는 강력한 자원을 확보했고 1인 창작자와 오리지널 콘텐츠까지 영역을 넓혔지만, 전 세계를 대상으로 크리에이터와 시청자를 모으는 플랫폼으로 확장하는 데에는 한계가 있었다는 업계의 분석이다.

이와 함께 글로벌 동영상 플랫폼을 만든 유튜브와 달리 국내 포털과 메신저 이용자를 대상으로 동영상 사업을 키운 전략도 영향을 미쳤을 것으로 업계는 짚었다.

IT 업계 관계자는 “네이버TV와 카카오TV의 종료는 동영상 자체의 경쟁력이 떨어졌다기보다는 이용자를 모으는 방식에서 한계가 드러난 것으로 볼 수 있다”고 말했다.

이어 “앞으로는 검색·메신저·커머스 등 기존 서비스에 영상을 얼마나 자연스럽게 연결하느냐가 중요해질 것”이라고 덧붙였다.

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