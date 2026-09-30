박미선 "6개월마다 검사…그렇게 삶 연장해 가"

코미디언 박미선이 유방암 투병 중 6개월마다 검사받고 결과를 기다리는 것에 대한 고충을 털어놨다.

박미선은 29일 유튜브 채널 '이성미의 나는 꼰대다'에 출연해 1년 동안 암을 투병한 이야기를 공유했다.

박미선은 "제일 곤란한 질문이 '이제 완치가 된 거냐'는 질문"이라고 했다.

그는 "사실 완치가 아니라 계속 검사하면서 관리를 잘해야한다. 그거에 대해 '예 건강해졌습니다'라고 말한다"고 했다.

이어 "암환자라는 프레임에 넣어서 '이거 하면 안 되고 저거 하면 안 된다'고 한다"며 "우리나라 분들이 정이 많고 걱정이 많으시다. 저도 혼날 때가 있다"고 했다.

또 "진짜 조심해야 하는구나 싶다. 아픈 분들은 날 보고 '나도 운동하면 저렇게 건강해질 수 있다'고 생각하고 내가 롤모델 될 수 있으니까"라고 했다.

박미선은 현재 6개월마다 전신 검사를 진행한다고 했다.

그는 "결과를 보고 의사 선생님이 '너무 좋아요' 하면 그날은 기분이 날아갈 것 같다"고 했다.

그러면서 "6개월 또 살겠구나 싶고 6개월 지나면 또 검사받고. 그런 식으로 삶을 연장해 가는 거다"라고 말했다.

<뉴시스>

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