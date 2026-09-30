“왜 영주인가”…영주시, 국립국악원 분원 유치 전략 모색

경북 영주시는 30일 국회의원회관에서 국립국악원 영주분원 유치 전략을 모색하기 위한 자리를 마련했다.

‘국립국악원 분원은 왜 영주여야 하는가’를 주제로 열린 정책세미나에는 임종득 국회의원과 관계기관, 국악계 전문가 등 100여명이 국립국악원 영주분원 유치의 필요성과 타당성을 논의했다.

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시는 영주가 가진 역사·문화적 강점을 집중적으로 홍보했다. 영주시 측은 “부석사와 소수서원, 선비촌, 선비세상 등 풍부한 역사·문화자원을 보유하고 있고 소수서원을 중심으로 이어져 온 유교문화와 선비정신은 정악과 풍류 등 전통음악의 정신적 가치와 접목할 수 있다”고 설명했다. 여기에 경북 북부권의 전통문화 자원을 연계할 수 있는 지리적 여건을 분원 유치의 강점으로 제시했다.

정책세미나에서는 영주를 거점으로 경북북부 지역의 전통문화 자원을 연결하면 국악 교육·공연·연구와 지역 전통문화 활성화를 아우르는 경북북부권 전통문화 거점 역할을 수행할 수 있다는 의견이 나왔다. 분원 조성 과정에서 선비세상과 한국선비문화수련원, 영주청소년수련원 등 기존 공공시설을 활용하는 방안도 주요 과제로 논의됐다. 참석자들은 분원 유치의 필요성을 구체화하고 향후 정부 정책과 국회 예산 심의 과정에서 활용할 수 있는 정책적 근거를 마련하는데 의견을 모았다.

황병직 시장은 “이번 정책세미나를 통해 영주가 가진 선비문화와 전통예술 자원을 국악과 연계할 수 있는 가능성을 구체적으로 제시했다”며 “관계기관과 지속적으로 협의해 국립국악원 분원 유치의 필요성과 타당성을 더욱 체계적으로 마련하겠다”고 말했다.

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