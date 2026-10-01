‘커피가 과당 대사에 영향’…간의 포도당 생성 일부 완화

설탕 등 과당 과다섭취로 인한 대사 이상을 커피와 커피에 든 생리활성 성분이 일부 완화할 가능성이 있다는 최신 연구 분석 결과가 나왔다. 클립아트코리아

설탕이 많이 든 음료를 자주 마시면 과당 섭취가 늘면서 인슐린 저항성, 간 지방 축적, 혈중 중성지방 증가, 염증 등 대사 이상과 연관될 수 있다.

커피가 이 같은 과당 과다섭취에 따른 대사 변화에 일부 영향을 줄 가능성이 있다는 연구 결과가 나왔다.

연구팀은 카페인을 비롯해 클로로젠산과 카페산 등 여러 생리활성 성분의 복합적인 작용이 이런 커피의 잠재적인 대사 효과가 발현될 가능성이 있다고 봤다.

30일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 멕시코 사회보장연구소(IMSS) 21세기 국립의료센터 전문병원 생화학의학연구부의 알레한드로 카스타녜다-로페스 연구팀은 커피와 커피 유래 생리활성 성분이 과당 섭취로 인한 대사 이상에 미치는 영향을 종합 분석했다.

과당은 설탕이 첨가된 음료 등을 통해 과다섭취할 경우 인슐린 저항성, 혈중 중성지방 증가, 간 지방 축적, 산화스트레스와 만성 염증 등 여러 대사 이상과 연관된 것으로 알려져 있다. 연구팀은 커피에 함유된 카페인과 클로로젠산, 카페산 등 생리활성 성분이 이런 대사 과정에 영향을 줄 가능성에 주목했다.

사람을 대상으로 커피와 과당의 상호작용을 직접 살핀 연구는 매우 제한적이었다. 연구팀이 확인한 직접적인 중재연구는 사실상 1건이었다.

해당 연구에서는 건강한 젊은 남성에게 체중 1㎏당 하루 4g의 과당을 6일간 섭취하게 한 결과 간세포 내 지방과 간의 포도당 생성이 증가하고 공복 지방 산화는 감소했다.

이들에게 하루 4잔의 커피를 함께 마시게 하자 커피 종류와 관계없이 과당 섭취로 증가한 간의 포도당 생성이 일부 완화됐다. 연구팀은 이를 간의 인슐린 감수성이 개선됐을 가능성을 보여주는 결과로 해석했다.

다만 커피가 과당 과다섭취에 따른 모든 대사 변화를 막은 것은 아니다. 해당 임상시험에서는 커피 섭취가 과당으로 증가한 간 지방 축적 자체를 예방하지 못했다.

동물실험에서는 보다 다양한 결과가 관찰됐다. 고과당 식이를 한 동물에게 커피 추출물을 공급한 일부 연구에서 혈당 조절과 인슐린 감수성이 개선되고 산화스트레스와 염증 관련 지표가 감소했다. 혈압이나 간 손상·섬유화 관련 지표가 개선된 연구도 있었다.

커피 성분 가운데 특히 주목받은 것은 클로로젠산이다. 고과당 식이를 이용한 동물실험에서 클로로젠산은 혈중 지방과 혈당, 인슐린 저항성 및 간 손상 관련 지표를 낮추고 항산화 효소의 활성을 높이는 결과를 보였다. 염증 반응에 관여하는 TLR4·NF-κB 등의 신호를 억제한 연구도 있었다.

카페인 역시 일부 실험에서 인슐린 신호 전달과 혈압 조절에 긍정적인 영향을 나타냈지만 결과가 일관되지는 않았다. 고지방·고과당 식이를 한 동물에게 낮은 용량의 카페인을 투여한 연구에서는 지방간이나 인슐린 감수성 개선 효과가 나타나지 않았다.

연구팀은 커피의 잠재적인 대사 효과가 카페인 한 성분보다는 클로로젠산과 카페산 등 여러 생리활성 성분의 복합적인 작용에서 비롯될 가능성이 있다고 봤다. 다만 커피 종류와 로스팅 정도, 추출법 등에 따라 성분과 효과가 달라질 수 있다고 지적했다.

또한 설탕이나 시럽, 우유 등 커피에 넣는 첨가물도 실제 섭취에 따른 대사 효과에 영향을 줄 수 있다고 덧붙였다.

연구 결과는 국제학술지 ‘질병’(Diseases) 최근호에 게재됐다.

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