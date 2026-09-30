BTS RM, 10년 간 모은 개인 소장 미술품 140점 첫 공개…美 미술관

그룹 방탄소년단(BTS) RM이 약 10년간 모은 미술품을 미국 샌프란시스코 현대미술관에서 처음 공개한다.

30일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 특별전 '알엠 x 샌프란시스코 현대미술관: 비트윈 유 앤드 미'(RM x SFMOMA: Between You and Me)는 오는 10월 3일(이하 현지 시각)부터 2027년 2월 7일까지 샌프란시스코 현대미술관에서 열린다.

방탄소년단(BTS) RM ⓒ 뉴스1 권현진 기자

RM이 수집해 온 개인 소장품을 공개하는 것은 이번이 처음이다. 아울러 샌프란시스코 현대미술관이 K팝 아티스트와 진행하는 첫 협업이기도 하다. RM의 개인 소장품 약 140점과 미술관 소장품을 포함해 약 180점이 전시된다.

RM은 소속사를 통해 "한 사람이 오랜 시간 모은 컬렉션만큼 그 사람을 솔직하게 보여주는 것도 드물다고 생각한다"며 "이번 전시는 꽤 긴 자기소개가 될 것 같다”고 밝혔다.

RM은 아메리카 카스티요(Am rica Castillo), 김효은 샌프란시스코 현대미술관 공동 큐레이터와 작품을 고르고 전시 구성을 짰다. 한국어와 영어로 된 전시 글과 작품 설명을 직접 썼으며, 두 언어로 녹음한 오디오 가이드와 전시장 음악 선곡에도 참여했다.

이번 전시에는 윤형근, 박래현, 장욱진, 권옥연, 김윤신, 도상봉 등의 작품과 미술관이 소장한 김환기, 백남준, 마크 로스코, 아그네스 마틴, 앙리 마티스, 조지아 오키프 등의 작품이 함께 배치된다. 도자기와 서예, 회화, 조각 등을 통해 5세기부터 오늘날까지 이어진 한국 미술의 흐름도 다룬다.

RM은 한국 근현대 작가들의 작품을 수집한 배경에 대해 "한국 밖에서는 아직 낯선 이름도 있을 텐데 조금 더 나은 관점과 감각을 보태고 싶은 마음으로 수집해 왔다"고 설명했다.

한편 RM은 미술 애호가로 유명하다. 여러 미술관에 방문하고, 미술계 지원 활동을 이어왔다. 그는 2020년 국립현대미술관문화재단에 1억 원을 기부했다. 기부금은 절판된 한국 미술 도록 4000권을 제작해 전국 공공·학교 도서관 400곳에 보급하는 데 사용됐다.

<뉴스1>

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