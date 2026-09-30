김여정, ‘DMZ 北지뢰’ 軍발표 “자작극” 규정… 국경 요새화는 “주권 행사”

김여정 북한 노동당 총무부장은 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 폭발 사고 원인이 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다는 군의 발표를 전면 부인하며 “자작극”으로 규정했다. 국경선 요새화 작업을 빌미로 실사격을 한다면 “즉시적이고 가차 없는 보복을 가할 것”이라고 위협하기도 했다. 북한이 DMZ 일대에서 진행 중인 국경선화 작업을 ‘주권 행사’로 정당화하고, 향후 군사적 충돌이 발생할 경우 한국 측에 책임을 돌릴 수 있는 보복 명분을 사전에 축적하려는 의도란 분석이 나온다.

조선중앙통신 30일 김 부장은 지난 29일 낸 ‘도발의 장본인들은 자작광대극의 대가를 각오해야 할 것’이라는 제목의 담화를 보도했다. 김 부장은 담화에서 “결론부터 말하면 이번 사건은 도발시기와 수법에 있어서 10여년전 세상을 소란하게 했던 ‘목함지뢰 사건’을 그대로 방불케 하는 명백한 자작극”이라며 “이번에도 한국무장깡패들이 근거없는 결과를 조작하고 ‘합당하고 상응한 조치시행’을 공공연히 운운하며 우리에 대한 정치군사적도발을 ‘정당화할 명분’을 만들어 내고 있다”고 밝혔다. 국민의힘 등 야권에서 대북 확성기 가동을 재개해야 한다고 주장하는 데 대해서는 “사건의 책임을 남에게 먼저 씌우고 그를 증명하기 위한 ‘물적증거’를 꾸며대려는 한국 족속들의 행태야말로 황당함과 언어도단의 극치”라고 반발했다.

2015년 목함지뢰 사건은 북한군이 군사분계선(MDL) 남쪽으로 넘어와 매설한 것으로 추정되는 지뢰 폭발 사고로 한국군 부사관이 중상을 입은 일을 말한다. 당시 군은 이에 대한 상응조치로 대북 확성기 방송을 송출했다.

합동참모본부는 지난 29일 실시한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련 3일차 현장조사에서 발견된 북한의 수지(플라스틱) 반(反)보병지뢰 1발의 추가 사진을 공개했다. 합동참모본부 제공

김 부장은 ‘두 국가’ 선언 이후 2024년부터 국경선 일대에서 벌이는 요새화 작업은 “그 어떤 군사적 목적과 무관한 철저한 주권행사일 뿐”이라며 오히려 한국군이 북한군의 월선을 주장하면서 트집잡아 경고방송과 사격으로 신변을 위협하고 있다고 주장했다. 그는 “우리는 결코 국경선 일대에서 벌어지는 우려스러운 적대행위들을 지켜보고만 있지 않을 것”이라며 “우리 군인들을 향해 한국군깡패들이 경고사격이 아닌 실지사격을 가해온다면 우리 국경부대들은 즉시적이고 가차없는 보복을 가할 것”이라고 경고했다. 이어 “그에 대한 대응행동 지침은 국경선 방어구분대들에 하달된 상태”라며 한국군 3군단 21보병사단 비무장지대 방향에 전술적 반격수단을 증강하는 조처를 하기로 했다”고 강조했다.

김 부장의 이번 담화는 북한 주민이 접할 수 있는 노동신문이나 조선중앙방송 등 대내용 매체에는 실리지 않았다.

앞서 합동참모본부는 지난 28일 DMZ에서 발생한 폭발 사고와 관련해 북한군이 매설한 지뢰일 가능성이 매우 높다는 중간 조사 결과를 발표했다. 합참은 조사 결과 북한 매설 지뢰로 최종 확인될 경우 ‘상응 조치’를 취하겠다고 밝힌 바 있다.

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