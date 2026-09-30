오후 중부·전북 가을비… 경기·강원 북부엔 돌풍·천둥

30일 늦은 오후 수도권과 강원북부내륙부터 비가 내리기 시작해 밤까지 중부지방과 전북북부에 비가 오겠다.



강수량이 많지는 않겠으나, 찬 공기를 품은 기압골이 우리나라 북쪽을 통과하면서 내리는 비라 경기북동부와 강원북부내륙을 중심으로 돌풍·천둥·번개가 동반되겠고 강수 이후 기온이 큰 폭으로 하강하겠다.

가을비. 연합뉴스

지역별 예상 강수량은 경기북동부·서해5도·강원북부내륙 5∼30㎜, 수도권(북동부 제외)·강원내륙(북부내륙 제외)·강원산지 5∼10㎜, 강원북부동해안·충청·전북북부 5㎜ 미만이다.



기온은 이날까지 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 부산 22.8도, 대전·광주 19.3도, 인천 19.2도, 울산 19.1도, 대구 18.2도, 서울 17.9도이며, 전국 낮 최고기온은 25∼29도일 것으로 예상된다.



낮과 밤 기온 차가 10∼15도로 크겠으니 주의해야 한다.



기온은 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 10월 첫날 뚝 떨어지겠다.



내륙 지역은 하루 사이 기온 하강 폭이 5도가량 되겠다.



10월 1일 아침 최저기온 7∼18도, 낮 최고기온이 19∼24도겠으며 2일은 5∼14도와 20∼23도에 그치겠다.



특히 30일 오후부터 10월 1일까지 전국에 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎에 달하는 강풍이 불며 쌀쌀함을 배가할 것으로 예상된다.



달 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높은 상황이 30일까지 이어진다.



해안 저지대는 밀물 때 침수 피해를 볼 수 있으니 대비해야 한다.

<연합>

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