주미대사 "북미대화 여건 조성에 적극 역할…美와 긴밀 협력 중"

강경화 주미대사는 29일(현지시간) 한국 정부가 북미 간 신뢰 구축과 대화 재개를 위한 여건을 조성하는 데 적극적인 역할을 하겠다고 밝혔다.



강 대사는 이날 워싱턴DC 스미소니언 국립초상화박물관에서 열린 한국 국경일 및 국군의날 리셉션 행사에서 "한반도 평화와 안정을 유지하는 것은 우리 정부의 최우선 과제"라며 "북한 정책과 관련해 지속해서 미국과 긴밀히 협력하고 있다"고 말했다.

강경화 주미대사가 29일(현지시간) 워싱턴DC 스미소니언 국립초상화박물관에서 열린 한국 국경일 및 국군의날 리셉션 행사에서 환영사를 하고 있다. 연합뉴스

이어 한국 정부가 한반도 평화와 북미 대화 재개 의지를 보여주는 트럼프 대통령의 최근 메시지를 면밀히 주시하고 있다고 전했다.



강 대사는 "직접적인 이해 당사자로서 한국 정부는 페이스메이커로서 적극적인 역할을 하고, 미국과 북한 간 신뢰 구축과 대화 재개를 위한 건설적 논의가 이뤄질 수 있는 여건을 조성해 나갈 것"이라고 강조했다.



나아가 북미 대화가 재개될 경우 이를 보다 광범위한 관련국 간 협력으로 발전시키기 위한 토대도 마련하겠다고 밝혔다.



강 대사는 이를 통해 "전쟁을 종식하고 평화체제로 전환하며 한반도의 완전한 비핵화를 달성하는 것을 목표로 할 것"이라고 말했다.



강 대사는 안보 분야에서 굳건한 한미 연합방위태세를 유지하면서 조건에 기초한 전시작전통제권 전환을 조기에 완료하는 것을 동맹 현대화의 중요한 이정표로 삼아 추진하고 있다고 소개했다.



경제 분야에서는 미국 전략산업에 대한 3천500억 달러 규모의 투자 약속이 구체적인 프로젝트 선정으로 실질적인 형태를 갖추기 시작했다며, 이를 통해 "양국의 공동 번영과 미래 산업을 강화할 것"이라고 말했다.



또 한국 정부가 호르무즈 해협에서 항행의 자유와 안전을 회복하기 위해 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀히 협력해 실질적으로 기여해 나가겠다고 밝혔다.



이날 행사에는 존 노 국방부 인도태평양 안보담당 차관보와 데이비드 와일레졸 국무부 한일 담당 부차관보, 앤디 김 연방 상원의원(민주·뉴저지), 조 윌슨(공화·사우스캐롤라이나) 연방 하원의원 등 미국의 정·관계 주요 인사들도 참석했다.



와일레졸 부차관보는 한국전쟁 당시 두 나라를 비롯한 참전국 장병들의 희생이 70여년 넘게 평화와 안보, 번영, 민주주의를 지켜온 한미 동맹의 토대가 됐다면서 양국 정부 관계자들을 향해 "어려움이 있더라도 함께 앞으로 나아갈 길을 찾아야 한다"며 "계속해서 함께 협력하자"고 당부했다.

<연합>

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