이민정, 작품 끝나면 피부 관리…“한 번 받는데 가격이 싸지는 않다”

사진=이민정 유튜브 화면 캡처

배우 이민정이 작품을 마친 뒤 자신을 위한 ‘힐링 주간’을 보내며 피부과 시술을 받는 모습을 공개했다.

이민정은 29일 자신의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에 공개된 영상에서 바쁜 일정을 마친 뒤 오롯이 자신을 위한 시간을 보내는 일상을 소개했다.

이민정은 “작품이 끝나거나 큰일이 끝났을 때 나에게 선물을 주는 의미로 뭘 하는 스타일”이라며 “지친 나를 위한 힐링 주간을 마련했다”고 밝혔다.

첫 번째 일정은 피부과 방문이었다. 이민정은 평소 피부 고민으로 홍조와 얇은 피부를 꼽았다. 그는 “홍조가 있다. 피부가 얇아서 센 레이저를 못 하는 편”이라며 “많이 하면 성이 나는 피부라 수분과 진정 케어를 많이 받는 편”이라고 설명했다.

이민정은 클렌징을 마친 뒤 민낯 상태로 의료진과 피부 상태를 확인했다. 이후 리프팅을 위한 엠페이스 시술과 평소 고민이었던 홍조 관리를 위한 BBL 레이저 등을 받았다.

엠페이스 시술에 대해서는 “고주파와 전기에너지로 얼굴이 운동되는 느낌”이라고 자신의 체감을 전했다.

시술을 마친 뒤에는 카메라 앞에서 꾸밈없는 모습을 공개하기도 했다. 이민정은 “피부과 시술 후라 몰골이 심하다”며 얼굴 한쪽만 보여줘 웃음을 자아냈다.

그러면서 시술 후 피부 상태를 확인한 뒤 “피부가 광이 나나. 수분을 머금은 건 확실하다”고 말했다.

피부과를 자주 찾는 편은 아니라는 점도 밝혔다. 이민정은 올해 처음 피부과를 방문했다며 관리 비용에 대해서는 “한 번 받는데 가격이 싸지는 않다”고 솔직하게 말했다.

이민정은 이날 피부과 방문을 시작으로 마사지와 쇼핑 등 다양한 일정으로 자신을 위한 시간을 보내며 일상 속 힐링을 즐겼다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지