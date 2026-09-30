‘DMZ 北지뢰’ 발표에…김여정 “서울의 자작광대극, 사격시 보복”

김여정 북한 노동당 총무부장이 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고 원인이 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다는 우리 군 발표에 대해 “서울의 자작광대극”이라고 부인했다. 이를 빌미로 국경선에서 실사격을 한다면 가차 없이 보복하겠다고도 위협했다.

김여정 북한 노동당 총무부장. 연합뉴스

김 부장은 ‘도발의 장본인들은 자작광대극의 대가를 각오해야 할 것’이라는 제목의 담화를 통해 이같이 밝혔다고 조선중앙통신이 30일 보도했다.

김 부장은 지난 21일 발생한 지뢰 폭발 사고에 대해 “도발 시기와 수법에 있어서 10여년 전 세상을 소란하게 했던 ‘목함지뢰 사건’을 그대로 방불케 하는 명백한 자작극”이라며 “간과할 수 없는 것은 이번에도 한국무장깡패들이 근거 없는 결과를 조작하고 ‘합당하고 상응한 조치시행’을 공공연히 운운하며 우리에 대한 정치군사적 도발을 ‘정당화할 명분’을 만들어내고 있는 사실”이라고 비난했다.

2015년 목함지뢰 사건은 북한군이 군사분계선(MDL) 남쪽으로 넘어와 매설한 것으로 추정되는 지뢰 폭발 사고로 한국군 부사관이 중상을 입은 일을 뜻한다. 당시 군은 이에 대한 상응조치로 대북 확성기 방송을 송출했다.

그러면서 “알지도 못할 곳에서 출처도 모를 지뢰를 밟아 터뜨리고는 무작정 누구를 의심하면서 정전협정 위반이 명백하다고 지껄이는 너절한 추태를 앉아서 구경만 할 수는 없는 일이 아닌가”라고 “우리 군인들은 단 한 번도 국경선을 넘어선 적이 없다”고 강조했다.

합동참모본부는 지난 29일 실시한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련 3일차 현장조사에서 발견된 북한의 수지(플라스틱) 반(反)보병지뢰 1발의 추가 사진을 공개했다. 합참 제공

그는 우리 쪽 대응 조처 예고를 두고 “총탄 한 발이라도 우리 땅에 탄착할 때에는 많은 것을 각오해야 할 것”이라며 “만약 남부국경 영구화 공사를 진행하는 우리 군인들을 향해 한국군 깡패들이 경고사격이 아닌 실지사격을 가해온다면 우리 국경부대들은 즉시적이고 가차없는 보복을 가할 것”이라고 경고했다. 이어 “최근 도발이 잦은 한국군 3군단 21보병사단 비무장지대 방향에 우리 군대는 전술적 반격수단들을 증강하는 조치를 취하기로 했다”고 밝혔다.

김 부장은 “서울의 자작광대극의 극적절정은 결코 재미가 없을 것”이라며 “모든 후과의 책임은 전적으로 도발을 기획한 당사자들이 지게 될 것”이라고 했다.

앞서 합동참모본부는 지난 21일 DMZ에서 발생한 폭발 사고 원인은 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다는 중간 조사 결과를 28일 공개하면서 북한 매설 지뢰로 최종 판정되면 ‘상응조치’를 하겠다고 밝힌 바 있다.

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