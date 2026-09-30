출근길 최저 12도 ‘뚝’…오후부터 곳곳 가을비 [오늘날씨]

9월 마지막 날이자 수요일인 30일 아침 최저기온이 12도까지 떨어지며 쌀쌀하겠다. 중부지방을 중심으로 가을비도 내리겠다.

지난 25일 강원 인제군 북면 용대관광지 일원에서 열린 인제 가을꽃축제를 찾은 관광객들이 우산을 쓴 채 낭만정원을 둘러보고 있다. 인제=연합뉴스

기상청에 따르면 이날 비는 낮부터 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙에서 시작해 늦은 오후 서울·인천 등 수도권과 강원 내륙·산지로 확장되겠다.

예상 강수량은 △경기 북동부·서해5도 5~30㎜ △서울·인천·경기(북동부 제외) 5~10㎜ △강원 북부 내륙 5~30㎜ △강원 내륙·산지(북부 내륙 제외) 5~10㎜ △강원 북부 동해안 5㎜ 미만 △대전·세종·충남·충북·전북 5㎜ 미만이다.

전국은 대체로 맑다가 오후부터 수도권과 강원도가 차차 흐려지겠다. 저녁부터 충청권과 전북도 흐려지고, 전남권과 경상권, 제주도는 밤부터 구름이 많아지겠다.

이날 아침 최저기온은 12~19도, 낮 최고기온은 25~29도로 예보됐다. 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15도로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 17도 △인천 17도 △춘천 14도 △강릉 16도 △대전 17도 △대구 16도 △전주 17도 △광주 18도 △부산 19도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 25도 △춘천 26도 △강릉 29도 △대전 27도 △대구 29도 △전주 27도 △광주 28도 △부산 27도 △제주 27도로 예상된다.

오후부터는 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지에서는 시속 70㎞ 안팎의 강한 바람이 부는 곳도 있겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지