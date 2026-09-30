"트럼프, 30일 알래스카 LNG사업에 韓540억불 투자 발표 예상"

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 대미투자 프로젝트를 발표할 것으로 예상된다는 외신 보도가 나왔다.

알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 540억 달러(73조원)를 투자하는 것도 발표에 포함되는 것으로 전해졌다. 한국 정부는 알래스카 LNG 사업을 추후 협의 과제로 분류한 상태라 트럼프 대통령의 발표가 어떤 식으로 이뤄질지 주목된다.

블룸버그 통신은 29일 사안을 잘 아는 복수의 소식통을 인용, 트럼프 대통령이 30일 백악관에서 2천억 달러(270조원) 규모의 한국 대미투자 계획을 공개할 것으로 보인다고 전했다.

발표에는 알래스카 LNG 개발 사업에 540억 달러를 투자하는 내용도 포함된다고 통신은 설명했다.

로이터통신도 2명의 소식통을 인용, 트럼프 대통령이 이르면 30일 한국의 대미투자 프로젝트를 발표할 수 있다며 알래스카 LNG 개발 사업에 540억 달러가 투자될 것이라고 보도했다.

한국 정부는 최근 국회에 2천억 달러 규모의 대미 투자 첫 사업으로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업을 추진하기로 했다고 보고했다.

미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 사업은 추후 협의 과제로 분류한 상태다.

알래스카 LNG 개발 사업은 확정된 프로젝트가 아닌 것이어서 트럼프 대통령의 구체적 발표 내용이 주목된다.

트럼프 대통령이 알래스카 LNG 개발 사업에 대한 한국의 투자를 기정사실로 발표할 가능성도 배제할 수 없다.

알래스카 LNG 개발 사업은 알래스카 노스슬로프 지역에서 추출한 천연가스를 약 1천300여㎞의 가스관을 통해 앵커리지 인근으로 운반해 액화한 뒤 수요지에 공급하는 프로젝트다.

트럼프 대통령이 상당한 의지를 갖고 추진해왔지만, 수익성 확보가 불투명하다는 우려가 제기돼 왔다.

한국의 대미투자 프로젝트를 선정하는 과정에서도 미국 측이 알래스카 LNG 개발 사업을 강하게 요구한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 이달 초 취재진과 문답하다가 알래스카 LNG 개발 사업과 관련해 한국과 일본을 거론하기도 했다.

알래스카는 11월 초 중간선거를 앞두고 경합주로 분류돼 있다. 트럼프 대통령은 2024년 대선 당시 알래스카에서 압승했으나 현재 상원의원 자리를 놓고 공화당 현역의원 댄 설리번과 민주당 후보 사이에 접전이 펼쳐지고 있다.

트럼프 대통령의 발표는 설리번의 승리를 견인하는 차원에서 계획됐을 가능성이 커 보인다. 설리번은 알래스카 LNG 개발 사업을 적극적으로 지지하고 있으며 트럼프 대통령은 10월 중 알래스카를 찾아 지원 유세도 할 계획으로 알려졌다.

앞서 트럼프 대통령은 28일 아이오와주에 150억 달러 규모의 대형 제철소를 건설하는 계획도 발표했다. 아이오와 역시 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 크게 승리한 공화당 강세 지역이지만 이번 중간선거에서는 치열한 경쟁이 벌어지고 있다.

한국은 지난해 관세를 25%에서 15%로 낮추는 조건으로 조선 협력(1천500억달러)과 전략적 투자(2천억달러)를 포함해 총 3천500억달러(473조원) 규모의 대미 투자를 약속했다.

<연합>

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