'살롱드립' 김지원 "과거 아이돌 준비…데뷔는 못해" [RE:TV]

김지원이 아이돌 가수 연습생 출신이라고 밝혔다.

지난 29일 공개된 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에는 배우 김지원, 이정은이 출연한 가운데 춤에 관한 얘기를 주고받았다.

유튜브 '살롱드립' 화면 캡처

MC 장도연이 김지원을 향해 "춤추는 거 좋아하냐?"라는 질문을 던졌다. 김지원이 "춤을 어렸을 때 좀 배웠는데"라고 입을 열었다. 옆에서 이정은이 "아이돌 준비했었다"라고 제보하자, 김지원이 "실제로 아이돌 준비를 잠깐 했었다"라며 깜짝 고백했다.

특히 김지원이 "연습생 때는 춤을 췄었는데, 데뷔를 못한 데는 이유가…"라고 솔직하게 말해 주위를 웃음바다로 만들었다. 장도연이 "(이유가) 춤 쪽이었냐?"라며 궁금해했다. 김지원이 "여러 방면으로 좀 아쉽지 않았나"라고 재차 얘기해 웃음을 더했다.

장도연이 "귀여운 에피소드를 어디서 봤는데, 지원 씨가 연습생 때 '비욘세는 되는데 왜 나는 안돼?' 했다더라"라면서 "뭘 하다가 잘 안됐나 보다"라고 농을 던졌다. 당황한 김지원의 모습이 폭소를 안겼다.

유튜브 '살롱드립' 화면 캡처

이때 이정은이 "실제로 촬영 현장에서 노래를 엄청나게 부른다. 계속 흥얼거리고 있더라"라고 전했다. 김지원이 "그건 가창력이 있어야 하는 게 아니다. 진이 좀 빠질 때가 되면 노동요가 필요하다. 내가 노래를 부르기 시작하면 '많이 지쳤다' 이런 뜻"이라며 "(수술 장면 등이 있는) 촬영장에서 막 10시간씩 서 있고, 그런 장면이 계속되니까 자꾸 쳐지더라. 혼자 계속 노래 부르면서 선배님들과 같이 놀고 한 게 나한테 힘이 됐다"라고 밝혔다.

<뉴스1>

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