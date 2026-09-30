'유튜브' 고소영 "친오빠, 진짜 잘생겼었다…팬들이 팬레터까지"

배우 고소영이 남다른 친오빠의 외모를 언급했다.

지난 29일 오후 배우 고소영의 유튜브 채널 '고소영'에는 고소영과 새언니의 데이트 영상이 게재됐다.

유튜브 채널 '고소영' 캡처

네일 아티스트인 화제의 새언니와 쇼핑부터 식사까지 둘만의 데이트를 즐긴 고소영. 이날 고소영은 친오빠의 외모에 대한 이야기에 "난 아빠를 닮았고, 오빠는 엄마를 닮았다"라며 "진짜 잘생겼었다, 요즘은 관리를 잘 안 하니까"라고 해 눈길을 끌었다.

고소영은 과거 팬들이 집 앞에 찾아오던 시절, 친오빠를 본 팬들이 오빠에게 팬레터를 보내기도 했던 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다. 그러나 고소영은 "지금은 그냥 평범한 아저씨다, 외모에 관심이 없다"라고 덧붙이며 아쉬움을 드러냈다.

이어 고소영은 어머니가 진짜 미인이라고 강조하며 길에서 눈에 확 띌 정도라고 해 궁금증을 높였다. 이에 고소영의 새언니가 "(고소영이) 조금씩 어머니 얼굴이 순간순간 나온다"라고 말하기도. 이후 고소영은 "몇 년 전까지만 해도 너무 오빠가 보였다, 이상한 버릇도, 장난치는 것도 똑같다"라는 새언니의 말에 발끈하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 '고소영' 캡처

한편 고소영은 지난 2010년 5월 배우 장동건과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

<뉴스1>

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