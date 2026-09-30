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황보라, 母 '황혼육아' 우려 해명 "엄마 지킬 것"

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배우 황보라가 친정어머니의 '황혼육아'를 둘러싼 우려에 대해 해명했다.

 

황보라는 29일 유튜브 채널에 추석을 맞아 친정어머니, 아들 김우인군과 함께하는 일상을 게시했다.

 

황보라. 유튜브 캡처
황보라. 유튜브 캡처

황보라는 "우리 부부도 육아 도우미(이모님)를 쓰자고 몇 번이나 권유했지만, 엄마가 다른 사람에게 맡기는 건 절대 안 된다며 완강히 거절하셨다"고 했다.

 

친정어머니는 "우리 우인이보다 우인이 할배가 더 힘들다. 밥상 차리는 게 힘들다"고 했다.

 

황보라는 팬들의 염려에 감사를 표하며 "육아 과정에서 버거운 순간이 찾아오더라도 엄마 곁에는 늘 딸인 내가 있으니 책임지고 엄마를 지키겠다"고 했다.

 

그러면서 "최대한 푹 쉬실 수 있게 잘 챙겨드리고 있다. 다들 걱정해주셔서 감사하다"고 했다.

 

앞서 일부 누리꾼은 황보라가 친정 어머니에게 육아를 맡기는 데 대해 우려를 드러낸 바 있다.

 

황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 하정우의 동생인 김영훈과 결혼해 아들을 품에 안았다.

<뉴시스>


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