동메달 3개가 전부였다…한국 육상, 아시안게임 사상 첫 ‘노 실버’ [아시안게임]

[나고야=권준영 기자] 한국 육상이 아시안게임 출전 역사상 처음으로 은메달 없이 대회를 마쳤다. 50개 세부종목에서 동메달 3개를 수확하는 데 그쳐 육상 메달 순위 16위에 머물렀다.

한국은 29일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회 육상 마지막 날에도 시상대에 오르지 못했다.

대한민국 남자 400ｍ 계주 대표팀 서민준(왼쪽부터), 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마가 29일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400ｍ 계주 메달 시상식에서 동메달을 받고 기뻐하고 있다. 나고야=연합뉴스

2022 항저우 아시안게임 동메달리스트 김태희(익산시청)는 이날 여자 해머던지기 결선에서 61ｍ48을 던져 10명 중 9위에 그쳤다. 이유라(울산시청)는 57ｍ19로 최하위에 머물렀다. 남자 5000ｍ에 출전한 박재우(영천시청)는 14분9초69로 10위를 기록했다.

남자 1600ｍ 계주에서는 장민호(안양시청), 신민규(서울시청), 배건율(안양시청), 서민준(서천군청)이 3분6초59로 8개 팀 중 6위를 기록했다. 남자 해머던지기에서는 중국의 장자러가 78ｍ27의 아시아 신기록으로 금메달을 차지했다.

한국의 메달리스트는 최병광(삼성전자), 우상혁(용인시청), 남자 400ｍ 계주 대표팀이었다. 최병광은 23일 남자 하프마라톤 경보에서 1시간28분35초를 기록했고, 우상혁은 지난 27일 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ22를 넘었다. 남자 400ｍ 계주 대표팀은 28일 한국 신기록을 세웠다.

1951년 뉴델리와 1962년 자카르타 대회는 이번 기록을 비교할 때 별도로 봐야 한다. 뉴델리 대회에는 한국 선수단 전체가 불참했고, 자카르타 대회에는 정치적 이유로 일부 종목에만 선수단을 파견해 육상 선수는 한 명도 출전하지 않았다.

한국은 1978년 방콕 대회에서 은메달 1개와 동메달 1개를 기록한 뒤 육상에서 최소 한 개의 은메달을 확보해왔다. 2010 광저우에서는 금메달 4개·은메달 3개·동메달 3개를 따냈고, 2014 인천에서는 은메달 4개·동메달 6개를 기록했다. 2018 자카르타·팔렘방에서는 금메달 1개·은메달 1개·동메달 4개, 2022 항저우에서는 은메달 1개·동메달 2개를 수확했다. 이번 대회에서는 동메달 3개에 그쳤다.

메달 수확과 별개로 남자 단거리에서는 나마디 조엘진(예천군청)과 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)가 눈에 띄었다. 두 선수는 남자 100ｍ 결선에서 각각 4위와 5위를 기록했다. 서민준, 이재성(전남광주시청), 김시온(국군체육부대)과 함께 남자 400ｍ 계주에도 출전했다.

400ｍ 계주 대표팀은 예선에서 실격 판정을 받으며 위기를 맞았다. 대한육상연맹과 코치진의 항소로 결선 출전권을 되찾았고, 결선에서는 38초43의 한국 신기록을 작성했다. 시상 과정에서는 조직위원회가 한때 태국을 3위로 잘못 고지했지만 대표팀의 항의 이후 결과가 수정됐다.

혼성 400ｍ 계주에서도 한국은 예선 실격 판정에 항소했고, 홀로 재경기를 치르는 과정을 거쳤다.

대한민국 남자 400ｍ 계주 대표팀 서민준(왼쪽부터), 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마가 29일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400ｍ 계주 메달 시상식에서 기뻐하고 있다. 나고야=연합뉴스

우상혁은 왼쪽 발등 부상을 안고 대회를 준비했다. 정상 컨디션이 아닌 상황에서도 2ｍ22를 기록하며 3회 연속 아시안게임 시상대에 올랐다.

아시아 육상의 메달 경쟁에서는 중국이 금메달 17개로 가장 많았고 일본 10개, 바레인 9개가 뒤를 이었다. 태국과 우즈베키스탄은 각각 3개의 금메달을 가져갔다.

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