창업 현장 목소리 듣는다…‘창업도시 제주’ 시동

제주도가 창업기업의 현장 제안을 바탕으로 ‘창업도시 제주’의 구체적인 실행전략 마련에 나섰다. 창업 초기부터 성장·투자·판로·해외진출까지 기업이 현장에서 겪는 어려움과 필요한 지원을 정책과제로 구체화해 ‘창업도시 조성 프로젝트’에 반영한다.

제주도는 29일 제주콘텐츠진흥원 비인공연장에서 ‘창업도시 제주 실현, 타운홀미팅’(이하 ‘간담회’)을 개최했다.

제주도가 29일 제주콘텐츠진흥원 비인공연장에서 ‘창업도시 제주 실현, 타운홀미팅’을 열고 있다. 제주도 제공

위성곤 지사를 비롯해 제주경제통상진흥원, 제주창조경제혁신센터, 제주더큰내일센터 등 창업지원기관과 도내 창업·벤처기업, 대학 창업동아리, 예비창업자 등 150여 명이 참석했다.

이번 간담회는 제주에서 창업하고 기업을 성장시키는 과정에서 겪는 어려움과 정책 제안을 직접 듣고, 이를 민선9기 ‘창업도시 제주’ 실행전략과 향후 창업도시 조성 프로젝트에 반영하기 위해 마련됐다.

제주도는 행사에 앞서 지난 10일부터 15일까지 141명으로부터 모두 142건의 정책 제안을 접수했다.

접수된 제안은 △초기 창업과 사업화(START) △기업 성장과 투자·판로·인력(GROW) △도외·해외시장 진출(GO BEYOND) 등 성장단계별 3개 분야로 분석됐다.

주요 제안으로는 초기 사업화와 첫 고객 확보, 창업단계별 통합 지원, 후속 투자·판로·인력 확보, 국내외 시장 진출과 수출·투자유치 연계 등이 제시됐다.

이날 현장에서도 창업기업과 예비창업자들은 실제 창업과 성장 과정에서 겪은 어려움과 개선이 필요한 정책을 직접 제안했다.

참석자들은 △지원사업 탈락 사유와 보완사항에 대한 피드백 △여러 기관에 분산된 창업지원 정보의 통합 제공 △초기 지원 이후 성장기업에 대한 사업화·투자·판로 지원 △외부 인재 유치를 위한 주거와 디지털 인프라 확충 △도외·해외시장 진출과 물류 개선 등을 건의했다.

위성곤 지사는 제주기업의 제품과 서비스를 우선 구매해 제주도가 ‘첫 고객’ 역할을 하고 창업지원 정보를 한곳에서 안내받을 수 있는 원스톱 지원센터를 마련하겠다고 밝혔다.

위 지사는 “제주도에 기업지원 종료는 없다”는 취지로 창업 초기 지원 이후에도 성장단계에 맞춰 후속 지원이 이어지도록 패키지를 마련하고 기업별로 도외·해외시장 진출까지 연계하겠다고 밝혔다. 사업화 자금과 투자 지원을 확대하고 미래성장펀드와 수출·판로 지원체계를 활용해 성장기업의 다음 단계 도약을 뒷받침하겠다는 구상도 제시했다.

◆중소벤처기업부 공모 선정되면 4년간 600억

제주로 이전하거나 외부 인재를 채용하는 기업을 위한 주거 지원과 공동 활용이 가능한 디지털 장비 지원을 검토하고 공공유통플랫폼과 공동물류 기반 구축 등을 통해 도내외 판로와 해외진출 여건도 개선해 나가겠다고 설명했다.

위 지사는 “이 자리에 모인 기업들이 함께 성장해 매출 1조원을 만들어보자”며 “창업부터 성장에 이르기까지 현장에서 무엇이 필요하고 어떤 점을 개선해야 하는지 직접 듣고 실질적인 정책과 지원사업으로 구체화하겠다”고 강조했다.

이날 행사에서는 도내 기업의 마케팅 지원과 ‘창업도시 제주’ 브랜드 확산을 위해 방송인 탁재훈을 제주도 홍보대사로 위촉했다.

탁재훈 홍보대사는 온라인 미디어를 활용한 제주 관광·먹거리 등 제주 콘텐츠 홍보와 도내 스타트업·기업의 마케팅 지원, ‘창업도시 제주’ 브랜드 확산을 위해 제주도와 협업할 예정이다.

제주도는 이날 수렴한 정책 제안과 현장 의견을 제주형 ‘창업도시 조성 프로젝트’에 반영할 계획이다.

이 프로젝트는 중소벤처기업부 ‘창업도시 조성’ 공모에 대응해 마련하는 것으로, 제주기업의 성장과 국내외 시장 진출을 뒷받침하는 창업생태계 조성을 목표로 한다. 공모에 선정되면 4년간 국비 600억원이 지원된다.

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