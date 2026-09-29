포항 영일만항 경쟁력 강화 위해 5억7000만 원 규모 인센티브 지원 결정

경북 포항시는 영일만항 이용 활성화를 위해 총 5억7100만원 규모의 인센티브를 지원하기로 의결했다.

시는 29일 시청 소회의실에서 ‘2026년 제2차 포항영일만항 경쟁력강화 사업 심의위원회’를 열고, 2026년 상반기 영일만항을 이용한 물동량 처리 실적을 바탕으로 선사, 화주, 국제물류주선업자에 대한 지원 안건을 심의했다고 밝혔다.

포항시는 29일 시청 소회의실에서 ‘2026년 제2차 포항영일만항 경쟁력강화 사업 심의위원회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 지원 대상은 총 34개 업체로, 화주 29개 업체에 이용장려금 1억8800만원, 선사 2개 업체 대상 항로연장지원금 3억2300만원, 국제물류주선업자 3개 업체 대상 볼륨인센티브 6000만원이 지원된다.

시는 이번 지원이 글로벌 경기 침체와 철강 산업의 불황 속에서도 영일만항을 꾸준히 이용해 온 기업들의 물류비 부담을 완화하고 항만 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다.

이날 위원회에서는 인센티브 심의 외에도 영일만항 컨테이너부두 활성화를 위한 다양한 방안이 논의됐다.

특히 최근 국제 정세 불안에 따른 물동량 변동에 대응하기 위해 신규 항로 개설과 글로벌 선사 유치 등 다각적인 활로 모색에 뜻을 모았다.

배용수 포항시 부시장은 “글로벌 경기 침체와 보호무역주의 강화 등 대외 여건이 녹록지 않지만, 북극항로 시대에 대비해 이차전지·수소 등 포항의 신산업과 연계한 항만 경쟁력 강화에 역량을 집중하겠다”며 “영일만항이 환동해권을 대표하는 경제 거점으로 성장할 수 있도록 신규 항로 개설과 선사 유치 등 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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