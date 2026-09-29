포항시, 2027 주요업무계획 점검 마무리…민생·안전·미래성장에 올인

경북 포항시는 29일 자치행정국, 복지국, 남·북구보건소, 평생학습원을 끝으로 세 차례에 걸친 2027년도 주요업무계획 보고회를 마무리하고, 민선9기 시정의 본격적인 실행을 위한 주요 정책과 사업을 점검했다고 밝혔다.

이번 보고회는 국별 일방적인 보고 방식에서 벗어나 박용선 포항시장이 직접 토론을 주도하며 핵심 현안의 추진 방향과 신규사업의 필요성·실효성, 시민 체감도 등을 면밀하게 살펴보는 방식으로 진행됐다.

포항시는 29일 자치행정국, 복지국, 남·북구보건소, 평생학습원을 끝으로 세 차례에 걸친 2027년도 주요업무계획 보고회를 마무리하고, 민선9기 시정의 본격적인 실행을 위한 주요 정책과 사업을 점검한 가운데 박용선 시장이 회의를 주재하고 있다. 포항시 제공

특히 박 시장은 각 국의 주요 보고사항을 하나하나 짚어보며 간부공무원들과 의견을 나누고, 현안사업에 대해서는 추진 과정의 원인을 분석해 구체적인 실행 방안을 마련할 것을 주문했다.

또한 부서 간 협업이 필요한 사업은 보고회에서 역할과 추진 방향을 조율하는 등 보고회를 ‘보고를 위한 회의’가 아닌 ‘해법을 찾아가는 토론의 장’으로 이끌었다.

앞서 1차 보고회에서는 일자리경제국, 해양수산국, 관광컨벤션도시추진본부, 푸른도시사업단이 지역경제 회복과 산업 경쟁력 강화, 체류형 관광 활성화 등 포항의 미래성장 기반을 중심으로 정책 방향을 점검했다.

지난 28일 열린 2차 보고회에서는 환경국, 도시안전주택국, 농업기술센터, 건설교통사업소, 맑은물사업소가 시민의 일상과 정주환경 개선에 초점을 맞춰 주요 사업을 살폈다.

탄소중립과 위생·안전, 원도심 재생과 맞춤형 주거, 청년농업과 스마트농업, 광역·생활교통망 확충, 안정적인 생활·산업용수 공급 등 시민 생활과 밀접한 정책을 중점적으로 점검했다.

이날 열린 마지막 3차 보고회에서는 자치행정국, 복지국, 남·북구보건소, 평생학습원이 참여해 행정·복지·건강·교육 등 시민 생활서비스 전반을 살폈다.

생애주기별 복지와 건강관리, 시민 편의 행정, 평생교육 등 시민과 가까운 정책의 실효성을 높이는 방안도 함께 논의했다.

총 세 차례의 보고회를 통해 포항시는 2027년 시정의 무게중심을 보다 분명히 했다.

사업의 숫자와 규모보다 시민에게 어떤 변화가 돌아가는지를 성과의 기준으로 삼고, 재정 여건을 고려해 우선순위를 조정하는 한편 민생경제와 안전, 미래성장, 정주여건 개선 등 필요한 분야에는 행정과 재원을 집중할 방침이다.

또한 부서별 사업 간 연계를 강화해 기업투자가 지역 일자리와 경제 활성화로, 관광·체육은 체류와 지역 소비로, 도시·교통정책은 생활 불편 해소로, 복지·보건정책은 돌봄과 의료공백 해소로 이어지도록 정책 간 연계성과 현장 실행력을 높일 계획이다.

박용선(사진) 시장은 “2027년 시정은 계획을 얼마나 잘 세웠느냐보다 시민의 삶에서 어떤 변화가 나타나느냐가 중요하다”며 “재정은 원칙 있게 관리하고 민생은 더 세심하게 살피면서 포항의 미래를 위해 꼭 필요한 사업은 흔들림 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 포항시는 이번 보고회에서 논의된 사항을 2027년도 주요업무계획과 본예산 편성에 반영하고, 사업별 추진 시기와 재원 대책, 성과 목표를 구체화해 정책 실행력과 시민 체감도를 높여나갈 계획이다.

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