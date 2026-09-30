스타트업 발굴·투자… 천안 ‘C-STAR’ 개막

충남 천안에 유니콘 기업을 꿈꾸는 전국의 유망 스타트업과 투자자가 모인 ‘2026 천안 C-STAR 어워즈(Awards)’가 29일 개막했다.



천안시가 창업기업을 발굴하는 데 그치지 않고 투자와 기술 실증, 사업화까지 연결하기 위해 3년 전부터 매년 이어오고 있는 행사다. 30일까지 이어지는 올해 행사에서는 전국 투자 IR(기업설명회) 경진대회와 투자·기술 상담회, 액셀러레이터(AC)·벤처캐피털(VC) 만남의 장을 펼친다.



올해 IR 경진대회에는 340개 기업이 도전해 34대 1의 경쟁률을 뚫은 10곳이 본선에 올랐다. 최종 선정되는 4곳에는 총 1억4000만원의 사업화 자금이 지원된다. 시는 중소벤처기업부의 팁스(TIPS)·딥테크 팁스와 연계해 후속 투자도 도울 계획이다.



C-STAR어워즈는 천안시가 2024년 시작한 연례 창업 행사다. 기술력 있는 기업과 투자자를 천안에서 만나게 하고 발굴한 기업이 지역의 산업·창업 기반을 활용해 성장하도록 돕는 것이 목적이다. 별도로 운영하는 ‘C-STAR 육성 프로젝트’는 미래 유니콘 기업을 선별해 투자 유치와 기술 검증, 판로 개척을 지원하는 사업이다. 지금까지 C-STAR로 선정된 기업은 22곳이다.



C-STAR 기업의 성공 사례도 속속 나오고 있다. 인세라솔루션은 우주·방산 분야 핵심 부품인 고속정밀조절거울을 개발해 우주검증위성 탑재체 공모에 선정됐고 천안시가 출자한 지역유망기업 투자조합의 첫 투자 기업으로 뽑혔다.

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