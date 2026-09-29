동국대 WISE캠퍼스, 육군 학사장교 설명회 개최

동국대학교 WISE캠퍼스가 대학생들의 육군 학사장교 진출을 지원하기 위한 채용설명회를 열었다.

동국대 WISE캠퍼스 대학일자리플러스센터는 28일 교내 원효관에서 '육군 학사장교 채용설명회'를 개최했다고 29일 밝혔다.

이정환(소장)육군본부 기획관리참모부장이 육군 학사장교 채용설명회를 진행하고 있다. 동국대 제공

이번 설명회는 학생들에게 육군 학사장교 제도와 모집 전형에 대한 정확한 정보를 제공하고 장교 진출을 희망하는 학생들이 체계적으로 진로와 취업을 준비할 수 있도록 지원하기 위해 마련했다.

앞서 이정환 육군본부 기획관리참모부장과 육군 관계자, 류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장, 안영규 대학일자리플러스센터장 등이 참석해 대학과 육군 간 인재 양성과 장교 진출 지원을 위한 협력 방안을 논의했다.

설명회에서는 육군 학사장교 제도와 복무 내용, 모집 일정과 지원 자격, 선발 절차와 평가 방법, 지원서 작성과 면접 준비사항, 장교 복무와 진로 등에 대한 안내를 진행했다.

이어진 질의응답에서는 학생들이 학사장교 지원 절차와 준비 과정 등에 대해 궁금한 사항을 질문하고 구체적인 정보를 얻는 시간을 가졌다.

동국대학교 WISE캠퍼스 전경.

동국대 WISE캠퍼스는 2022년 고용노동부 대학일자리플러스센터 사업과 2024년 재학생 맞춤형 고용서비스 사업, 2025년 졸업생 특화프로그램 사업에 잇따라 선정됐다.

이를 바탕으로 재학생과 졸업생은 물론 지역 청년들을 대상으로 진로 상담과 비교과 프로그램, 취업 알선 등 종합적인 진로·취업 지원 서비스를 제공하고 있다.

안영규 동국대 WISE캠퍼스 대학일자리플러스센터장은 "앞으로도 학생들의 다양한 진로와 취업 수요를 반영한 프로그램을 운영해 적성과 역량에 맞는 진로 선택과 취업을 지원하겠다"고 말했다.

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