경주국가유산야행 사흘간 13만여 명 찾아… 야간관광 새활기

천년고도 경주의 대표적인 야간 문화축제인 '2026 경주국가유산야행'에 사흘간 13만여 명의 시민과 관광객이 몰리며 성황을 이뤘다.

경주시는 지난 18~20일까지 월정교와 교촌마을, 경주읍성 일원에서 열린 경주국가유산야행이 성황리에 마무리됐다고 29일 밝혔다.

경주 월정교 일원에서 열린 2026 경주국가유산야행 행사장이 야간 조명과 방문객들로 활기를 띠고 있다. 경주시 제공

국가유산청과 경북도, 경주시가 주최하고 경주문화원이 주관한 이번 행사는 '파편(破片)-지켜 온, 그리고 지켜낼'을 주제로 매일 오후 6시부터 11시까지 진행됐다.

올해 11회째를 맞은 야행은 기존 월정교와 교촌마을에서 경주읍성까지 행사 공간을 넓혔다. 프로그램도 지난해 33개에서 45개로 늘렸다.

월정교 일원에서는 야간 경관을 배경으로 드론라이트쇼가 펼쳐졌고, 국가유산을 따라 걸으며 역사 이야기를 듣는 '국가유산 나들이'와 '경주 인문학 톡톡', 어린이 대상 국가유산 해설 프로그램 등을 운영했다.

경주국가유산야행을 찾은 외국인 관광객들이 행사장을 둘러보며 즐거운 시간을 보내고 있다.

교촌마을과 경주읍성 일원에서는 버스킹 공연과 전통문화 체험, 공예장터, 저잣거리 등 다양한 볼거리와 체험 프로그램이 이어졌다.

특히 개막일인 18일에는 대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'가 월정교 상공에서 축하비행을 선보였다.

또 영국 출신 아티스트 '미스터 두들'의 라이브 드로잉 퍼포먼스도 펼쳐져 관람객들의 눈길을 끌었다.

월정교와 교촌한옥마을, 경주읍성으로 이어지는 야간 관람 동선에는 가족 단위 관광객을 비롯해 시민과 관광객의 발길이 이어졌다.

경주국가유산야행 개막행사에서 주요 내빈들이 기념촬영을 하고 있다.

경주시는 이번 행사를 통해 주요 국가유산을 공연과 체험, 전시, 관광 콘텐츠와 연계해 야간에 즐길 수 있는 역사문화 관광자원으로 활용했다.

주낙영 경주시장은 "경주국가유산야행은 천년의 역사를 간직한 국가유산을 시민과 관광객이 직접 보고 느끼고 체험하는 자리"라며 "앞으로도 경주의 국가유산을 활용한 다양한 콘텐츠를 발굴해 야간 관광 활성화로 이어가겠다"고 말했다.

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