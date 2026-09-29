[단독] 여성 변호사 집으로 불러 감금·성폭행

서울 강남의 한 주택에서 여성 변호사를 감금한 뒤 성폭행한 혐의를 받는 남성 2명을 경찰이 추적하고 있다.



경찰은 여성 변호사 A씨를 감금 및 성폭행한 혐의로 용의자 김모(41)씨와 공범으로 의심되는 남성 1명을 추적 중이라고 29일 밝혔다. 최근 출소한 김씨는 과거 A씨에게 사건을 맡겼던 것으로 알려졌다.

사진=뉴스1

경찰에 따르면 이날 오전 11시쯤 “변호사가 납치된 것 같다”는 112 신고가 접수됐다.



신고자는 A씨 애인으로 A씨가 전날 밤부터 연락이 닿지 않다가 이날 오전 6시쯤 A씨로부터 “배가 아파 병원에 있다”는 취지의 전화를 받았다. 하지만 같은 번호로 다시 전화하자 한 남성이 전화를 받은 뒤 끊었고, 이를 수상히 여겨 경찰에 신고했다.



경찰은 납치 가능성이 있다고 보고 서울 지역 경찰관서에 공조를 요청하는 등 용의자 행적을 추적했다. 경찰 수사가 본격화하자 김씨는 A씨와 함께 주거지 밖으로 나와 이동하던 중 순찰차를 마주치자 피해자를 남겨둔 채 달아났다.



A씨는 서울 강남경찰서 관할 파출소에서 관련 피해를 진술했다. A씨는 전날 저녁 김씨 주거지에서 만나기로 약속한 뒤 직접 찾아갔고, 이후 집에서 나가려고 했으나 김씨가 이를 막았고 그 과정에서 얼굴을 폭행당했다고 털어놨다.



아울러 성폭행 피해도 진술해 관련 상담을 받고 있다.



경찰은 김씨와 공범의 인상착의와 이동 경로 등을 토대로 소재를 추적하고 있다.



김씨는 현재 대포폰을 사용하고 있는 것으로 확인됐다. 경찰은 용의자 신병을 확보하는 대로 정확한 감금 및 폭행 경위와 신고자가 언급한 협박 여부 등을 조사할 방침이다.

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