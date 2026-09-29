30년 의료·교육봉사 강지헌·주수경 부부 ‘아산상’

우크라이나와 몽골, 말라위 등에서 30년간 의료·교육봉사를 이어온 강지헌(66)·주수경(66) 부부가 올해 아산상 수상자로 선정됐다.

강지헌(왼쪽), 주수경.

아산사회복지재단은 제38회 아산상 수상자로 강지헌·주수경 부부를 선정했다고 29일 밝혔다. 부부는 주민 진료와 교육에 그치지 않고 현지 의료인과 여성 지도자를 양성하며 지역사회가 스스로 어려운 이웃을 돌볼 수 있는 기반을 마련한 공로를 인정받았다.



치과의사인 강씨는 1994년 우크라이나 단기 의료봉사를 계기로 장기 해외봉사의 길에 나섰다. 1996년부터 우크라이나 의료취약지역과 고려인마을 등에서 이동진료를 했고, 2001년 몽골로 옮겨 에바다치과를 운영하며 현지 치과의사들을 교육했다. 에바다치과가 현지 의료진만으로 운영될 수 있게 되자 2014년 병원을 이들에게 맡기고 이듬해 말라위로 향했다. 2017년에는 에파타치과클리닉을 열어 주민 진료와 치과대학생 임상교육을 병행했고, 2019년부터 잘레카 난민캠프에서 무료진료도 이어가고 있다.



주씨는 남편과 함께 해외에서 아동 교육과 여성 자립을 지원했다. 몽골과 말라위에서 ‘어머니학교’를 운영해 여성의 정서적 자립과 가족관계 개선을 돕고 현지 여성 지도자를 양성했다. 2021년에는 말라위 취약계층 아동을 위한 ‘치소모 아동지원센터’를 세워 방과후 학습과 돌봄을 지원하고, 현지 주민들이 직접 센터를 운영할 수 있도록 도왔다.



의료봉사상에는 32년간 국내 중증장애인과 뇌전증 환자를 돌보고 필리핀과 네팔에서 의료봉사를 해온 박철성(65) 박가정의학과의원 원장이 선정됐다. 사회봉사상은 34년간 위기청소년과 정신장애인, 노숙인 등의 회복과 자립을 지원해온 김현수(60) 사단법인 별의 친구들 이사장이 받는다.



시상식은 11월25일 서울아산병원에서 열린다.

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