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센강 접수한 K매운맛… 농심 ‘시알 파리’ 참가

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이도형 기자 scope@segye.com

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시식 행사·팝업 스토어 운영

농심이 프랑스 파리에서 열리는 세계적인 식품박람회 ‘시알 파리 2026(SIAL Paris 2026)’에 참가해 신라면의 글로벌 브랜드 알리기에 나선다.

농심 시알 파리 실내 부스 디자인. 농심 제공
농심 시알 파리 실내 부스 디자인. 농심 제공

농심은 다음 달 17∼21일 파리 노르 빌팽트에서 열리는 시알 파리에서 신라면의 글로벌 슬로건 ‘Spicy Happiness In Noodles’(SHIN·라면에 담긴 매콤한 행복)를 주제로 한 부스를 운영한다고 29일 밝혔다. 시알 파리는 1964년 시작해 2년마다 열리는 세계적 식품 전문 박람회다.

농심은 ‘신라면 로제’를 유럽 시장에 처음 공개하는 한편 신라면과 신라면 김치볶음면, 짜파게티, 너구리 및 건강기능식품 ‘라이필’ 등도 선보인다. 외부 광장에서는 박람회 역사상 처음으로 조리 허가를 받아 ‘신라면 툼바’ 시식 부스를 운영한다. 라면 조리기로 신라면 툼바를 끓여 시식을 진행하는 식이다. 다음 달 16∼18일 센강 비르아켐 다리 인근에서 ‘한강에서 센강까지’를 주제로 신라면 분식 팝업스토어도 연다. 조용철 농심 대표이사는 “전 세계 식품업계 관계자와 소비자들에게 신라면만의 새로운 경험을 선보이고, 글로벌 시장에서 농심과 신라면의 위상을 더 높여 나가겠다”고 말했다.


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