누구나 쓰는 AI?… 도·농 격차 3배나 ‘껑충’

사용률, 직업·지역별 양극화 심각
도시와 농어촌 간 생성형 인공지능(AI) 경험률 격차가 1년 만에 3배 이상 벌어진 것으로 나타났다.
29일 더불어민주당 이주희 의원실이 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 인터넷이용실태조사 등을 분석한 결과를 보면, 도시의 생성형 AI 경험률은 2024년 34.0%에서 지난해 46.8%로 12.8%포인트 상승했다. 반면 농어촌은 같은 기간 30.1%에서 34.3%로 4.2%포인트 오르는 데 그쳤다. 도시와 농어촌의 경험률 차이는 2024년 3.9%포인트에서 지난해 12.5%포인트로 3배 이상 커졌다.
지역·직종별 격차도 두드러졌다. 세종(53.2%)과 서울(52.8%)의 경험률은 높은 편이었고, 전북은 25.2%에 그쳐 지역 간 차이는 최대 2.1배로 나타났다. 직종별로는 사무직(71.9%)과 농림어업직(5.9%)의 격차가 12.2배에 달했다.
업무 활용도에서도 지역별 격차가 뚜렷했다. 업무 중 AI 사용률은 서울이 42%로 가장 높았고, 부산·울산·경남과 대전·세종·충청은 31%로 서울보다 11%포인트 낮았다. 서울의 경우 업무 외 AI 사용률(44%)과 업무 중 사용률 격차가 거의 나지 않았는데, 광주·전라에서는 해당 격차가 10%포인트로 올라갔다.
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