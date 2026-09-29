실리콘밸리 달려간 현대차그룹, 기술 인재 확보 총력전

현대차그룹이 인공지능(AI)과 로보틱스, 자율주행을 미래 성장동력으로 키우기 위해 미국 실리콘밸리에서 북미 기술 인재들과 만났다.



현대차그룹은 지난 17∼18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 맥에너리 컨벤션 센터에서 ‘HMG 테크 탤런트 포럼’을 열었다고 29일 밝혔다. 현대차와 기아, 보스턴다이나믹스, 모셔널, 포티투닷 등 그룹 계열사와 현지 법인 9곳이 참여했다. 행사에는 북미 지역 기술 인재와 초청 인사, 임직원 등 약 380명이 참석했다.

호세 무뇨스 현대차 사장이 최근 미국 캘리포니아주에서 열린 ‘HMG 테크 탤런트 포럼’에서 북미 지역 기술 인재들을 대상으로 기조연설을 하고 있다. 현대자동차그룹 제공

호세 무뇨스 현대차 사장과 만프레드 하러 현대차그룹 연구개발(R&D)본부장, 박민우 첨단차플랫폼(AVP) 본부장 등이 기조연설에 나선 가운데 포럼에선 AI, 로보틱스, 자율주행, 스마트 제조, 소프트웨어·정보기술(IT), 수소·에너지·배터리 6개 분야의 개발 방향과 프로젝트 사례가 소개됐다.



무뇨스 사장은 AI와 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 로보틱스 등을 제품과 사업에 적용하는 현대차그룹의 전략을 설명하며 “현대차는 로보틱스와 자율주행차 소프트웨어를 개발하는 피지컬 AI 기업으로 진화하고 있다”고 말했다. 박 사장은 차량·공장·로봇에서 축적한 데이터를 기반으로 학습하는 피지컬 AI 구상을 소개했다.



이어진 토론에선 현대차그룹과 보스턴다이나믹스, 모셔널의 기술 책임자들이 AI와 로보틱스, 자율주행 기술을 실제 제품과 생산 현장에 적용하는 과제를 논의했다. 참가자들은 질의응답에서 각 분야의 개발 현장과 채용 기회에 대해 질문했다.



행사장에는 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’, 현대차그룹의 모바일 로봇 플랫폼 ‘모베드’, 모셔널의 아이오닉 5 로보택시 등이 전시됐다. 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 비롯한 기술·프로젝트 16개도 소개했으며 스팟과 모베드 등을 현장에서 시연했다. 현대차그룹이 지난 4월부터 진행해 온 글로벌 기술 인재 채용 프로그램의 후보자를 대상으로 현장 면접도 실시했다. 현대차그룹 관계자는 “앞으로도 글로벌 핵심 테크 인재와의 교류를 지속적으로 확대해 차세대 모빌리티 시대를 이끌 기술 경쟁력을 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지