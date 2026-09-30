[경제 단신] 삼전 “2029년 파운드리 고객사 4배 증가” 외

삼전 “2029년 파운드리 고객사 4배 증가”

삼성전자 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업부의 2029년 고객사 수가 첫 독립사업부 출범 대비 4배가량 증가할 것으로 전망된다. 노미정 삼성전자 파운드리사업부 상무는 29일 국내 최대 자본시장 기업설명(IR) 행사 ‘코리아 프리미엄 위크 2026’ 에 참가해 이같이 말했다. 노 상무는 부가가치가 높은 고성능 컴퓨터(HPC) 제품 비중도 높아질 것이라 설명했다. 2017년 5%에 불과했던 HPC 사업 비중은 현재 28%로 확대됐다. 2029년에는 66%로 늘어날 전망이다.

대우건설, 용인 반도체 산단 1공구 수주

대우건설은 자사가 참여한 컨소시엄이 한국토지주택공사(LH)가 발주한 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성공사 1공구’의 낙찰자로 선정됐다고 29일 밝혔다. 공사 대상은 경기 용인시 이동읍·남사읍 일대 약 345만㎡로, 용인 반도체 국가산단 전체 부지의 약 44%다. 총입찰 금액은 부가가치세를 제외한 8686억원으로, 올해 LH 발주 공사 중 최대 규모다. 주간사인 대우건설의 지분은 48%인 약 4169억원이다. 컨소시엄에는 남광토건·중흥토건·삼호 등이 참여했으며 연내 착공할 예정이다.

카카오톡 채널 AI 상담 매니저 기능 강화

카카오가 카카오톡 채널 내 사업자용 인공지능(AI) 상담 서비스 ‘카나나 상담매니저’의 AI 기반 답변 서비스를 확대했다고 29일 밝혔다. 카나나 상담매니저는 카카오톡 채널로 들어오는 고객 문의에 자동으로 답변해 주는 AI 채팅 서비스다. 이번 업데이트를 통해 생성형 AI 기반 답변 기능을 도입해 고객 질문의 의도와 맥락에 맞춘 답변을 제공한다.

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