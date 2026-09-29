LG이노텍, 자율주행 센싱 데이터 직접 수집

LG이노텍이 국내 도로에서 자율주행용 센싱 데이터를 직접 수집한다. 센싱 데이터는 자율주행 자동차가 차 주변 환경과 주행 상황을 판단할 때 쓰이는 정보다. 센싱 데이터가 쌓일수록 자율주행용 소프트웨어의 정확도가 높아진다.



LG이노텍은 29일 자율주행 소프트웨어 기업 어플라이드 인튜이션과 손잡고 국내에서 ‘자율주행 센싱 데이터 수집 차량’을 운행한다고 밝혔다.

LG이노텍 자율주행 센싱 데이터 수집 차량. LG이노텍 제공

LG이노텍은 서울과 인천·경기 지역 중심으로 운행을 시작해 2028년까지 국내에서 데이터 수집 차량, 자율주행 소프트웨어 개발 차량을 총 20대가량 운행한다는 계획이다. 데이터 수집 차량에는 카메라와 레이더, 라이다를 포함한 다양한 센서가 탑재된다. 주행 중 수집하는 데이터를 가공하면 도로 상황, 차량 움직임, 객체 위치, 날씨 변화 등 센서가 인식한 다양한 정보를 얻을 수 있다. LG이노텍은 수집 데이터를 가상환경과 결합해 센서의 개별 성능 개선 및 시스템 검증에 적극 활용할 계획이다.



LG이노텍이 이례적으로 데이터 수집 차량을 직접 운행하게 된 건 카메라와 레이더, 라이다 센서 성능의 고도화를 위해서다.



현재 LG이노텍은 독자적인 ‘센서 퓨전’ 기술 개발에 집중하고 있다. 센서 퓨전은 카메라의 이미지 정보, 레이더의 거리·속도 정보, 라이다의 정밀 3D 공간 정보를 결합·보정해 주변 환경을 더욱 정확하게 인식하는 기술이다. 기술 개발을 위해서는 실제 자율주행차 운행 자료가 대량으로 필요하다.



LG이노텍은 완전 자율주행 구현을 위한 ‘에지 케이스’ 데이터 확보에도 집중할 계획이다. ‘에지 케이스’란 일반적인 상황에서는 문제가 없지만 특정 조건에서 인식 성능이 저하되는 사례를 의미한다. 예를 들어 폭우 속 검은색 차량, 터널 출구의 강한 역광, 공사 현장의 불규칙한 차선 등이 대표적이다. 이러한 데이터는 다양한 예외 상황에서도 센서의 정확도와 신뢰성을 높이는 핵심 역할을 한다.

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