“잠들면 침실도 함께 움직인다”… 텐마인즈 AI 슬립봇, 삼성 스마트싱스 생태계 합류

헬스케어 디바이스 전문기업 텐마인즈의 차세대 수면관리 솔루션 ‘AI 슬립봇’이 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 스마트싱스의 ‘Works with SmartThings’ 인증을 획득하고 연동을 완료했다. 텐마인즈는 11월 AI 슬립봇을 국내에 공식 출시할 예정이다.

AI 슬립봇은 단순히 수면 데이터를 측정해 다음 날 결과를 보여주는 것을 넘어, 사용자가 잠든 순간부터 수면 상태를 감지하고 필요한 순간 베개가 직접 반응하며 스마트싱스를 통해 침실 환경까지 연결하는 ‘AI 기반 수면관리 솔루션’이다.

텐마인즈의 AI슬립봇. 텐마인즈 제공

AI 슬립봇의 특징은 사용자가 수면을 위해 별도의 행동을 할 필요가 없다는 점이다. 매일 기기를 켜고 끌 필요 없이 사용자가 베개에 누우면 자동으로 작동을 시작하고 자리에서 일어나면 자동으로 종료한다. 수면 중 발생하는 다양한 소리를 AI가 분석해 코골이로 판단하면 에어백이 작동해 사용자의 머리 높이와 각도를 조절하고 코골이 완화를 돕는다.

이러한 자동 작동의 핵심에는 텐마인즈가 자체 개발한 비접촉 수면 센싱 기술 ‘AI 에어’가 있다. AI 에어는 사용자의 몸에 별도의 센서나 웨어러블을 부착하지 않고, 베개에 가해지는 미세한 압력 변화를 공기를 통해 감지해 사용자의 재실 여부와 움직임, 머리 위치 등을 파악한다. 특히 사용자가 직접 접촉하는 베개 내부에는 전자 센서나 모터 없이 외부 본체와 연결된 에어호스를 통해 상태를 감지하고 에어백을 제어하도록 설계했다. 사용자는 복잡한 기술을 의식할 필요 없이 평소처럼 누워서 자면 된다.

이번 스마트싱스 연동으로 AI 슬립봇의 역할이 베개에서 침실 전체로 확장된다. 스마트싱스와 연결하면 사용자가 설정한 루틴에 따라 AI 슬립봇이 감지한 수면 정보를 조건으로 조명과 에어컨, 가습기, 공기청정기 등 스마트싱스 호환 기기를 작동하도록 설정할 수 있다. 예를 들어 AI 슬립봇이 사용자의 재실을 감지하면 취침 루틴을 시작해 조명을 낮추거나 끄고, 연결된 가전을 사용자가 미리 설정한 수면 환경으로 전환하도록 구성할 수 있다. 아침에는 반대로 기상 루틴과 연계해 조명이나 커튼, 냉난방기기 등을 작동하도록 설정할 수 있다. 실제 지원 기능은 연동되는 기기와 사용자가 스마트싱스에서 구성한 루틴에 따라 달라질 수 있다.

텐마인즈는 단순한 IoT 연결을 넘어서 스마트홈의 자동화 영역을 사람이 깨어 있는 시간에서 잠든 시간까지 확장했다. 사람은 하루 중 상당 시간을 잠으로 보내지만, 정작 잠든 뒤에는 자신의 코골이나 자세 변화, 침실의 온도와 습도 변화 등에 직접 대응하기 어렵다. AI 슬립봇은 사용자의 수면을 이해하고 실제 행동으로 연결하는 수면관리 솔루션이다.

AI 슬립봇은 텐마인즈가 기존 AI 모션필로우를 통해 축적해온 실시간 대응 기술을 한 단계 확장한 제품이다. AI 모션필로우는 수면다원검사를 활용한 자체 시험에서 코골이가 평균 44.4% 감소했으며, 동일 시험 참여자의 93.7%가 코골이 개선을 체감했다고 응답했다. 텐마인즈는 2020년부터 2025년까지 CES 혁신상을 총 5차례 받았으며, 2024년에는 최고혁신상에 선정됐다. 최근에는 수면 AI 기업 에이슬립과 전략적 제휴를 맺고, 에이슬립의 수면 분석 소프트웨어와 텐마인즈의 비접촉 센싱·에어백 제어 기술을 결합해 수면 분석과 실시간 대응 기능을 고도화하고 있다.

장승웅 텐마인즈 대표는 “AI 슬립봇의 차별점은 사용자가 별도의 기기를 착용하거나 조작하지 않아도 수면 중 필요한 대응이 알아서 이뤄진다는 것”이라며 “수면을 측정하고 아침에 결과를 보여주는 데서 끝나는 것이 아니라, 필요한 순간 베개가 직접 반응하고 침실 환경까지 연결되는 새로운 수면 경험을 만들고자 한다”고 말했다.

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