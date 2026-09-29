애니플러스, 20억 원 규모 자사주 취득…"저평가 구간 지속 매입할 것"

종합 애니메이션 기업 애니플러스가 29일 20억 원 규모의 자사주 취득을 결정했다고 공시했다.

최근 콘텐츠 시장의 투자 심리 위축 등으로 애니플러스의 주가는 지난 8월 중순 대비 약 35% 하락했다. 회사 측은 현 주가 수준이 이익 대비 주가 및 현금창출력 대비 기업가치 등 주요 지표 기준으로 현저히 낮다고 보고, 이번 자사주 취득을 시작으로 앞으로도 저평가 국면에는 매입을 지속하며 적극 대응할 계획이라고 설명했다.

애니플러스 로고. 애니플러스 제공

내부적인 변화도 빠르게 이뤄지고 있다. 지난 6월 애니맥스브로드캐스팅코리아를 흡수합병한 데 이어, 7월부터는 라프텔 전 최고전략책임자(CSO)를 애니플러스 CSO로 전진 배치하고, 양사 간 사업적, 조직적 연계와 통합에 속도를 내고 있다. 이러한 움직임은 그간 방송과 VOD 유통 중심이던 사업구조에서 라프텔을 중심으로 OTT와 커머스를 아우르는 온/오프라인 팬덤 플랫폼 구축과 글로벌 진출 가속화로 전사 차원의 전략 방향을 바꾸고 있는 것이다.

조직의 보상체계에도 변화를 준다. 회사는 취득한 자사주를 임직원 보상에 적극 활용하기 위해 중장기 양도제한조건부주식(RSU) 제도를 도입한다. 매년 연봉 인상분의 일부를 일정 기간 양도가 제한되는 주식으로 지급하는 방식으로, 핵심 인력이 주인의식을 갖고 회사의 장기 성장에 기여하도록 함으로써, 회사와 구성원, 주주 간의 이익을 합치시키는 구조를 만들어 나갈 계획이다.

전승택 애니플러스 대표는 “현재 회사는 조직, 사업, 파트너십, IR 활동 전반에 걸쳐 큰 변화가 준비되고 있고, 올해 안에 가시적인 성과가 나타나기 시작할 것”이라며 “그간 저평가 구간에서도 믿고 기다려 주신 주주들에게 기업가치 제고를 통해 반드시 보답하겠다”고 밝혔다.

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