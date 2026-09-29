대구경북첨복단지에 국내 첫 의료기술시험연수원 문 열어

대구에 전국의 보건의료인 국가시험을 지원하고 첨단 임상 술기 교육을 전담하는 국내 최초의 종합 시험∙연수 시설이 문을 열었다.

대구시는 동구 대구경북첨단의료복합단지 내에 건립된 ‘의료기술시험연수원’이 본격적인 운영에 들어갔다고 29일 밝혔다. 의료기술시험연수원은 보건복지부와 대구시가 2016년부터 총사업비 825억원(국비 707억원, 시비 118억원)을 투입해 공동 추진한 국책사업이다.

의료기술시험연수원 전경. 대구시 제공

올해 4월 준공한 이 시설은 연면적 1만9700여㎡ 규모로 건립됐으며, 운영은 대구경북첨단의료산업진흥재단이 맡는다. 내부는 크게 연수센터와 시험센터로 구성됐다. 연수센터는 다채로운 임상 실습실을 갖추고 있어 고난도 수술 및 응급 대응 훈련이 가능하다.

시험센터는 대규모 컴퓨터 시험장(CBT)과 실기 시험실을 구축해 보건의료인 국가시험은 물론 학회 주관 자격시험을 연중 상시 치를 수 있도록 설계됐다.

이번 연수원은 특정 병원이나 기관 소속에 관계없이 전국의 예비 의료인부터 숙련된 전문의까지 누구나 최신 의료 기술을 반복 훈련할 수 있는 ‘개방형’으로 운영되는 것이 특징이다. 시는 연수원을 글로벌 교류와 첨단의료산업 육성의 핵심 거점으로 확장해 나갈 방침이다.

추경호 대구시장은 “실제 의료 환경과 유사한 첨단 장비를 갖춘 연수원이 건립됨에 따라 수많은 국내외 의료인들이 대구를 찾을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 대구가 국가 의료산업 거점을 넘어 글로벌 메디시티로 도약할 수 있도록 인공지능 융합 바이오헬스케어 기반을 지속해서 확충하겠다”고 말했다.

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