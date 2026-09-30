대한민국은 배달의 민족? : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 009

□ 수사 단어 ·배달(倍達) : '밝다'는 뜻의 '배'와 '땅'을 뜻하는 '달'이 합쳐진 말로 우리 민족을 일컫는 말임. 배달의 겨레. ·배달(配達) : 우편물이나 음식을 목적지까지 가져다줌. (나눌 배, 통달할 달) ·민족(民族) : 같은 역사와 언어를 공유하는 사람들의 집단. (백성 민, 겨레 족) ·전달(傳達) : 사물이나 말을 중간에서 건네어 닿게 함. (전할 전, 통달할 달) ·분배(分配) : 몫에 따라 나누어 줌. (나눌 분, 나눌 배) ·달성(達成) : 목적한 바를 이룸. (통달할 달, 이룰 성)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 오늘날 '배달'이라고 하면 오토바이를 타고 음식을 가져다주는 모습을 가장 먼저 떠올리게 됩니다. 하지만 우리가 흔히 말하는 '배달의 민족'에서의 배달은 전혀 다른 뜻을 가지고 있습니다.

우리 민족의 별칭인 배달(倍達)은 '밝은 땅에 사는 사람들'이라는 아름다운 의미를 담고 있습니다. 단군 할아버지가 세운 고조선 시대부터 내려온 아주 오래된 이름이지요.

한면, 짜장면이나 택배를 가져다주는 배달(配達)은 '나누어(配) 전달한다(達)'는 뜻입니다. 소리는 같지만 한자가 완전히 다르죠? 우리가 '배달의 민족'인 이유는 음식을 빨리 배달해서가 아니라, 아주 옛날부터 밝은 기운을 가진 민족이었기 때문이라는 사실, 잊지 마세요!

□ 수사 확인

1. 다음 중 '배달'이라는 단어의 쓰임새가 나머지와 다른 하나를 골라보세요.

① 기사님이 우리 집 문 앞에 신선한 새벽 배달 물품을 안전하게 놓고 가셨다.

② 우리 조상들은 스스로를 배달의 자손이라 부르며 하늘을 공경했습니다.

③ 할아버지는 언제나 "우리 배달 겨레는 위기를 이겨내는 힘이 있다"라고 말씀하셨다.

④ 역사 역사학자들은 고구려의 기상이 배달 민족의 웅장함을 잘 보여준다고 평가한다.

2. 다음은 역사 퀴즈 대회의 해설 내용입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 배달(配達), 배달(倍達), 밝달, 역사적, 발달

“많은 친구들이 오해하는 퀴즈의 정답을 공개합니다! 우리가 흔히 말하는 '배달의 민족'은 스마트폰으로 치킨을 ( ① )하는 민족이라는 뜻이 아닙니다. 여기서 말하는 배달은 아주 먼 옛날 환한 빛을 뜻하는 '밝'과 땅을 뜻하는 '달'이 합쳐진 ( ② )이라는 우리말에서 유래했습니다. 이 아름다운 소리를 한자로 빌려 적으면서 곱 배 자와 통할 달 자를 쓴 ( ③ )이라는 단어가 탄생한 것이죠. 그러므로 배달의 민족은 '밝고 신성한 땅에 사는 자랑스러운 겨레'라는 아주 깊은 ( ④ ) 의미를 지니고 있습니다.”

□ 수사 단서

우리 민족의 유서 깊은 이름인 ‘배달’과 음식 배달의 ‘배달’을 교묘하게 혼동되도록 만든 기업 브랜드가 ‘배민(배달의 민족)’입니다.

[정답]

1번: ① 2번: ① 배달(配達) ② 밝달 ③ 배달(倍達) ④ 역사적

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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