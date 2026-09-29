김민영, 여자 87㎏ 초과급 우승…한국 쿠라시 AG 첫 금메달

김민영(21·한국체대)이 한국 쿠라시의 아시안게임 첫 금메달리스트가 됐다.

김민영은 29일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 87㎏ 초과급 결승에서 스류리링(대만)을 5-0으로 꺾고 우승했다.

김민영. 대한체육회 제공

한국이 2018 자카르타·팔렘방 대회부터 아시안게임 정식 종목으로 열린 쿠라시에서 금메달을 딴 것은 이번이 처음이다.

2022 항저우 대회에서 은메달 1개와 동메달 2개로 첫 입상에 성공한 이로써 한국은 이번 대회를 금메달 1개와 은메달 1개로 마쳤다.

전날 여자 78㎏급에서 모수민(한국체대)이 은메달을 따며 한국 여자 쿠라시 선수로는 처음 시상대에 선 데 이어, 김민영은 한 걸음 더 나아가 정상에 올랐다.

김민영은 이날 16강에서 베트남 선수를, 8강에서 카자흐스탄 선수를 각각 '할랄'(한판)로 제압했다. 준결승에서는 아라일림 셰게노바(카자흐스탄)와 찰라 1개씩을 기록한 끝에 1-0으로 이겨 결승에 진출했다.

올해 아시아선수권대회 여자 87㎏ 초과급에서 우승했던 김민영은 당시 준우승자 스류리링과 아시안게임 결승에서 다시 만났다.

결승에서 김민영은 먼저 찰라를 따내 앞서갔으나, 스류리링도 곧바로 찰라를 얻어 균형을 맞췄다.

승부는 스류리링이 두 차례 반칙으로 닷키를 받으면서 갈렸다. 김민영은 상대의 닷키로 '욤보시'(Yonbosh·5점)를 얻어 5-0으로 승리했다.

중학교 때 친구를 따라 유도를 시작한 김민영은 대학 진학 후 교수의 권유로 쿠라시를 시작했다. 두 종목을 병행하며 쌓은 기량을 생애 첫 아시안게임 금메달로 연결했다.

이날 경기에 나선 같은 체급 박종원은 8강에서 아라일림 셰게노바(카자흐스탄)에게 0-3으로 졌고, 남자 66㎏급 윤현수도 8강에서 쿠바니치베크 아이베크 울루(키르기스스탄)에게 0-10으로 패했다.

<연합>

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