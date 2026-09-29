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손예진 "24년 만의 사극 복귀? 피해왔는데 도전 만족"

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배우 손예진이 24년 만에 도전한 사극 연기에 대해 만족해했다.

 

29일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 드라마 '스캔들'의 주연 손예진을 만났다.

 

손예진. 넷플릭스 제공
손예진. 넷플릭스 제공

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'(손예진)과 조선 최고의 연애꾼 '조원'(지창욱)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'(나나)의 이야기를 그린 작품이다. 프랑스 소설 '위험한 관계'를 원작으로 하며, 2003년에는 영화 '스캔들 - 조선남녀상열지사'로도 제작됐다.

 

손예진은 출연을 결심했던 이유를 묻자 "이 이야기는 욕망이 눌러졌어야 하는 그 시대, 개인의 이야기를 하지 못했던 시대이지 않나"라고 했다.

 

그러면서 "특히나 남자가 아닌 여성으로서 억눌린 욕망들, 내가 하고 싶은 말을 하면서 살지 못하는 시대였으니까 그 시대에 살아서 시대가 인간에게 가해지는 속박과 제약들을 표현하면 재밌을 거 같았다"고 했다.

 

손예진은 작품이 공개 후 시청자의 반응이 갈리는 데 대해 "애초에 이야기를 시작할 때 이 인물들이 누구나 대중적으로 공감을 받을 인물이라고 생각하진 않았다"고 했다.

 

이어 "제가 조씨부인을 연기할 때도 조씨부인이 온전히 공감을 형성하는 캐릭터라고 생각하지 않았다. 모든 캐릭터들이 일차원적이지 않았고, 복잡다단한 인간 이야기였다. 그러다 보니 이 이야기는 분명 호불호가 갈릴 수밖에 없다고 생각했다"고 했다.

 

그는 이번 작품으로 2002년 영화 '취화선' 이후 24년 만에 사극을 임했다.

 

손예진은 "사극이 주는 어떤 매력적인 것도 있지만, 한복을 입고 머리를 하는 게 너무 불편하더라. 내가 연기를 할 때 집중하지 못한다는 생각이 드니까 사극을 피해왔다"고 했다.

 

그러면서도 "조씨부인이라는 인물의 매력이 굉장히 다층적이고, 조선시대가 배경이라 오랜만에 다시 사극을 도전해볼까 하는 마음이 들었다"고 했다.

 

이어 "지금 생각하면 사극을 이십몇 년 만에 도전을 한 걸 만족한다. 그 시대를 아주 간접적으로 체험했으니까. 그 시대 여성들을 감히 어떻게 알겠나"라고 했다.

 

한편 그는 톱스타로서 가족을 향한 일부 팬의 과한 관심에 조심스러운 입장을 드러냈다.

 

그는 자신의 아들과 관련해 "많이들 몰래 찍으신다. 가서 지워달라고 한다. 저희야 나오는 게 어쩔 수 없지만 아이는 아직까지는 편하게 다녔으면 좋겠다"고 했다.

 

아울러 "우리가 없을 때도 돌아다닐 일이 있는데 알아봤을 때 분명히 제약이 있을 수 있다. 아이 얼굴이 노출되는 건 조금 민감해지긴 하더라"고 털어놨다.

 

다만 아들이 배우의 길을 걷겠다고 한다면 어떨 것 같냐는 물음엔 "저는 좋다"고 했다.

 

그는 "부모가 어떤 일을 하면 아이는 그걸 보면서 자라니까 그 세계가 큰 것 같다. 어릴 때부터 봐온 게 호기심과 관심으로 연결되는 것 같다"고 했다.

 

또 "재능이 있다면 시킨다. 재능이 없고 내가 봤을 때 안 될 것 같은데 너무 하고 싶어 하면 막을 수 없지 않나. 엄마 입장에서 '하지 마'라고 할 수도 없고, 잘할 수도 있는데 알 수 없으니까. 시도를 해 보고 자기 길이 아니었을 때 다시 돌아오면 된다"고 했다.

 

'스캔들'은 지난 18일 공개됐다.

<뉴시스>


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