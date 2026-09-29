배드민턴 女복식 이소희·백하나…세계 1위 꺾고 24년 만에 AG 金 [아시안게임]

[이치노미야=권준영 기자] 3년 전 마지막 한 걸음에서 멈췄던 한국 배드민턴 여자복식 이소희-백하나(이상 인천국제공항)가 이번에는 정상까지 내달렸다. 단체전에서의 아쉬움을 딛고 일어선 두 선수는 세계선수권에 이어 아시안게임까지 제패하며 한국 여자복식의 오랜 금빛 갈증을 풀었다.

이소희-백하나는 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자복식 결승에서 세계랭킹 1위 류성수-탄닝(중국) 조를 2-1(26-28 21-18 21-18)로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 한국 여자복식의 아시안게임 금메달은 2002년 부산 대회 라경민-이경원 이후 24년 만이다.

대한민국 이소희(왼쪽)와 백하나가 29일 일본 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자복식 결승에서 중국 탄닝·류성수를 꺾은 뒤 세리머니를 하고 있다. 이소희-백하나는 이날 금메달을 차지했다. 이치노미야=뉴스1

경기를 앞둔 체육관에서는 한·중 팬들의 응원전이 펼쳐졌다. 한국 응원석에서는 “이소희 파이팅!”, “백하나 파이팅!”, “코리아!”, “대한민국 파이팅!”을 외치는 목소리가 잇따랐고, “대한민국 짝짝짝짝짝” 구호도 울려 퍼졌다. 맞은편 중국 팬들은 “찌아요”를 외치며 류성수-탄닝을 응원했다.

1게임부터 양보 없는 접전이 이어졌다. 중국이 초반 2-5로 앞섰지만 한국은 8-8로 따라붙었고, 12-11로 처음 리드를 잡았다. 한국은 20-18까지 앞서며 먼저 ​게임을 가져가는 듯했지만 중국의 반격으로 20-20 듀스가 됐다. 이후 26-26까지 이어진 끝에 중국이 26-28로 1게임을 가져갔다. 한 게임에서만 54점을 주고받는 혈투였다.

득점이 이어질 때마다 양국 관중석의 함성도 교차했다. 한국이 점수를 올리면 한국 응원석에서 환호가 터졌고, 중국이 득점하면 맞은편에서 “찌아요”가 울려 퍼졌다.

2게임 초반에도 중국이 앞섰지만 한국은 4-4로 균형을 맞췄다. 13-11까지 달아난 한국은 다시 13-13 동점을 허용했지만 16-13으로 격차를 벌렸다. 중국이 16-16으로 따라왔지만 한국은 다시 리드를 지켰다. 20-18로 게임 포인트를 만든 한국은 21-18로 2게임을 따내 승부를 원점으로 돌렸다.

대한민국 이소희(왼쪽)와 백하나가 29일 일본 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자복식 결승에서 중국 탄닝·류성수를 상대로 승리한 뒤 세리머니를 하고 있다. 이치노미야=뉴스1

3게임도 팽팽했다. 2-2까지 맞선 가운데 한국이 4-2로 앞서며 먼저 주도권을 잡았다. 한국은 10-6까지 달아났지만 중국의 추격으로 10-10 동점을 허용했고, 11-10으로 역전까지 내줬다. 한국은 11-11로 따라붙었지만 중국이 다시 12-11로 앞섰다.

중국은 15-12까지 달아났다. 한국은 15-14까지 추격한 뒤 16-16으로 균형을 맞췄다. 경기장에서는 “대한민국”을 외치는 목소리가 터져 나왔다. 한국은 17-16으로 다시 앞섰지만 중국이 17-17로 따라붙었다. 18-17로 중국이 앞서자 한국은 다시 18-18을 만들었다.

승부는 마지막 두 점에서 갈렸다. 한국은 19-18로 앞선 뒤 20-18로 게임 포인트를 만들었고, 마지막까지 집중력을 놓지 않았다. 첫 게임을 내줬던 이소희-백하나는 2·3게임을 연달아 따내 역전 우승을 일궈냈다.

대한민국 이소희(왼쪽)와 백하나가 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자복식 결승에서 중국 류성수·탄닝 조와 경기하고 있다. 이치노미야=뉴시스

대한민국 백하나(왼쪽)와 이소희가 29일 일본 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자복식 결승에서 중국 탄닝·류성수 조와 경기하고 있다. 이치노미야-뉴스1

우승 직후 믹스트존에서 취재진과 만난 백하나는 1게임을 내준 뒤에도 장기전을 염두에 뒀다고 했다. 그는 “1게임을 가져오는 게 유리하다고 생각했는데, 어차피 2게임이라도 빨리 가져와서 장기전으로 가면 저희가 조금 유리하지 않을까 생각했다”고 말했다.

백하나는 단체전에 대한 미안한 마음도 드러냈다. 그는 “아직 솔직히 단체전에 대한 미안한 마음이 한쪽 가슴에 남아 있는 것 같다”며 “개인전을 좋게 마무리해서 기분 좋은 일이지만, 열심히 준비한 다른 선수들과 감독님께 미안한 마음은 아직 한쪽에 남아 있다”고 말했다.

대한민국 이소희와 백하나가 29일 일본 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자복식 결승에서 중국 탄닝·류성수를 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 이치노미야=뉴스1

3게임 15-12로 뒤졌던 순간을 돌아본 이소희는 “솔직히 생각이 안 난다. 그냥 아무 생각 없이 하다 보니까 그렇게 된 것 같다”고 말했다.

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