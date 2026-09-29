뷰티업계, 환절기 겨냥 신제품 출시…보습·피부장벽 관리 강화

뷰티업계가 가을철을 맞아 신제품 출시와 소비자 체험 행사에 나서고 있다.

사진 = LG생활건강 제공

29일 뷰티업계에 따르면 LG생활건강의 궁중 피부과학 브랜드 더후는 지난 28일부터 다음 달 6일까지 롯데백화점 인천점 지하 1층 뷰티 크라운 라운지에서 ‘더 파워 오브 NAD’ 팝업스토어를 운영한다.

이번 행사는 더후가 13년간 축적한 NAD 연구 성과를 바탕으로 개발한 독자 성분 ‘NAD Power24™’와 비첩 라인 제품을 소비자가 직접 체험할 수 있도록 마련됐다.

대표 품목은 ‘비첩 NAD 파워 앰플 50ml 기획세트’다. 독자 성분 NAD Power24™를 50% 함유했으며, 앰플 한 방울(약 0.019ml)에 약 550억 개의 NAD Power24™ 리포좀을 담았다는 게 회사 측 설명이다. 기획세트에는 50ml 앰플과 함께 비첩 자생 에센스, 비첩 자윤 크림, 천기단 화현 클렌징폼 등이 포함됐다.

팝업스토어에서는 NAD 성분을 소개하고 제품을 직접 경험할 수 있는 3단계 체험 프로그램을 운영한다. 방문객은 카카오톡 플러스 친구 추가, 인증사진 촬영, 퀴즈 등 다양한 행사에 참여해 제품 샘플을 받을 수 있다. 구매 금액에 따른 추가 증정 행사도 진행한다.

더후는 앞서 지난 8월 서울 워커힐호텔에서 글로벌 행사를 열고 NAD 연구 성과와 브랜드를 소개한 바 있다.

아이소이는 강원도산 보라감자를 활용한 '보라감자 쿨링 마스크 팩'을 출시하며 쿨링 케어 제품군을 확대했다.

지난 6월 선보인 ‘보라감자 쿨링 수딩젤’에 이은 신제품으로, 자외선과 환절기 건조함으로 지친 피부의 진정과 수분 공급에 초점을 맞췄다.

신제품에는 안토시아닌이 풍부한 강원도산 보라감자를 활용했으며 판테놀과 알란토인, 히알루론산 등 3종의 보습 성분을 더했다. 에센스를 머금은 시트가 얼굴 굴곡을 따라 밀착돼 피부에 수분을 전달하도록 설계했다.

아이소이 관계자는 “환절기 일교차로 지친 피부에 수분을 채우고 가을철 건조함까지 관리할 수 있도록 기획한 제품”이라고 설명했다.

네오팜의 민감피부 브랜드 리얼베리어도 독자 성분 ‘프로세라™’를 적용한 ‘익스트림 프로세라’ 라인을 선보인다.

프로세라는 네오팜이 11년간 축적한 피부장벽 연구 기술을 바탕으로 개발한 성분이다. 기존 독자 세라마이드 3종에 롱체인 세라마이드를 더해 총 4종의 세라마이드를 결합했다. 회사 측에 따르면 기존 대비 세라마이드의 피부 흡수량을 5배 높였으며 피부 민감도 개선 효과도 확인했다.

신제품은 크림과 토너, 로션, 크림 마스크 등 총 4종으로 구성됐다. 대표 제품인 ‘익스트림 프로세라 크림’은 식품의약품안전처로부터 피부장벽 회복 기능성을 인정받았다.

토너는 스킨케어 첫 단계의 보습 관리에, 로션은 pH 4.5의 약산성 처방을 통한 보습과 피부장벽 관리에 초점을 맞췄다. 크림 마스크는 밀착형 시트를 활용한 집중 관리 제품이다.

리얼베리어는 신제품을 올리브영에서 우선 선보인 뒤 공식몰과 주요 온·오프라인 채널로 판매를 확대할 계획이다. 다음 달 1일부터 30일까지 올리브영 ‘올영픽’에 참여해 크림·토너 기획세트와 크림 마스크를 판매한다.

이와 함께 브랜드 앰버서더인 세븐틴 조슈아를 내세운 하반기 캠페인을 진행하고 강남·홍대·명동 일대에서 옥외광고와 소비자 체험 행사 등을 선보일 예정이다.

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