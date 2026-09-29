장보고 걷고 상품권 받고…영주365시장 ‘걷장데이’ 열린다

장을 보고 명소를 걸으며 건강도 챙기고 온누리상품권도 받을 수 있는 이색 행사가 경북 영주에서 열린다. 영주365시장은 10월2~3일 이틀간 영주365시장 내 소무대에서 ‘영주365 걷장데이’를 개최한다.

29일 영주시에 따르면 걷장데이는 전통시장 장보기와 원도심 걷기를 함께 즐길 수 있도록 마련한 참여형 행사다. 시장을 찾은 시민과 관광객이 자연스럽게 주변 명소까지 둘러보며 전통시장과 원도심의 매력을 함께 느낄 수 있다.

행사는 남녀노소 누구나 참여 가능하다. 행사 당일 영주365시장에서 1만원 이상 구매한 뒤 영수증을 인증하면 걷기 프로그램에 참여할 수 있다. 참가자들은 영주365시장 소무대를 출발해 관사골과 근대역사문화거리, 문화의거리 등 원도심 주요 명소를 걸으며 도심 곳곳을 둘러보게 된다.

걷기 목표를 달성하면 온누리상품권을 받을 수 있다. 5000보 이상을 걸은 참가자 가운데 선착순 400명에게 5000원권, 8000보 이상을 걸은 참가자 가운데 선착순 100명에게 1만원권 온누리상품권을 지급한다. 행사장에서는 룰렛 이벤트를 통한 경품 행사도 진행한다.

선비골전통시장 문화관광형시장 육성사업단 관계자는 “장을 보고 원도심을 걸으며 영주의 매력을 함께 즐길 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “가족, 친구와 함께 시장도 둘러보고 걷기의 즐거움도 느껴보시길 바란다”고 말했다.

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