여신티켓 운영 패스트레인, 파마리서치와 MOU…정품정보·고객 프로그램 협력

파마리서치 영업마케팅본부장 윤관식 전무(왼쪽)와 패스트레인 손승우 대표(오른쪽)가 파마리서치 판교 사무소에서 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=패스트레인 제공)

여신티켓을 운영하는 패스트레인(대표 손승우)은 지난 16일 파마리서치(대표 손지훈)와 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다. 양사는 브랜드 협력과 이용자 대상 프로그램 운영에 나서기로 했다. 협약식은 경기 성남시 분당구 파마리서치 판교 사무소에서 열렸다.

이번 협약에서 양사가 주요 협력 분야로 제시한 것 중 하나는 고객 경험과 편의 향상이다. 패스트레인은 리쥬란 관련 정품 정보를 여신티켓 이용자에게 제공하고 고객 혜택을 연계하는 방향으로 협업을 추진할 계획이다.

파마리서치는 그동안 정품 인증 고객에게 별도 혜택을 제공해 왔다. 양사는 향후 구체적인 프로그램을 마련해 이용자가 관련 정보를 확인하고 시술 관련 정보를 확인하는 데 활용할 수 있도록 한다는 방침이다.

브랜드 차원의 공동 활동도 추진한다. 브랜드 및 마케팅 활성화를 위한 협력을 비롯해 미디어·커머스 분야와 글로벌 고객 대상 공동사업 등이 협약 내용에 포함됐다.

패스트레인에 따르면 여신티켓은 외국인 이용자를 대상으로 다국어 서비스와 글로벌 파트너십을 확대하고 있으며, 양사는 해외 고객을 대상으로 한 브랜드 경험과 마케팅 분야에서도 협업할 예정이다.

손승우 패스트레인 대표는 “파마리서치의 대표적인 브랜드 리쥬란과의 협력을 통해 이용자들에게 신뢰할 수 있는 정품 정보와 차별화된 고객 경험을 제공하게 됐다”며 “앞으로도 검증된 브랜드와의 협업을 확대해 여신티켓 이용자들의 시술 선택 과정에 실질적인 도움을 주겠다”고 말했다.

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