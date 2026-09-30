위안부 피해자 배봉기 할머니 삶, 日 전통극 ‘노’로 무대에

일본 전통극 '배봉기' 포스터. '시어터 노가구' 페이스북 캡처

일본군 위안부 피해자 배봉기(1914∼1991) 할머니의 삶과 증언을 일본 전통 가면극 ‘노(能)’로 풀어낸 작품이 일본 도쿄 무대에 오른다.

29일 시어터 노가구에 따르면 연극 ‘배봉기’는 다음 달 3일 도쿄도 나카노구 우메와카노가쿠가쿠인회관에서 공연된다. 일본에 거주하는 미국인 연출가 게리 매튜(73)가 약 5년에 걸쳐 대본을 썼으며, 영어로 공연된다.

작품은 논픽션 작가 가와타 후미코가 배 할머니의 삶을 다룬 책 ‘빨간 기와집’을 바탕으로 제작됐다. 배 할머니를 유령으로 설정해 과거의 삶을 이야기하는 형식으로 구성됐다.

배 할머니는 1975년 일본군 위안부 피해 사실을 공개적으로 증언한 피해자 가운데 한 명이다. 그의 이야기는 가와타 후미코가 1987년 펴낸 ‘빨간 기와집’을 통해 널리 알려졌다.

배 할머니는 ‘남쪽 섬에 가면 힘든 일을 하지 않고도 돈을 벌 수 있다’는 말을 듣고 일본행 배에 올랐다가 오키나와 도카시키섬의 위안소로 끌려가 전쟁이 끝날 때까지 성노예 생활을 강요받았다. 해방 이후에도 오키나와를 떠돌며 생활했다.

매튜는 지인을 통해 일본군 위안부 문제를 접한 뒤 관련 증언집과 서적을 읽으며 피해자들의 삶과 내면에 관심을 갖게 됐다. 이후 피해자들의 삶과 강인함을 일본 전통극인 노의 형식으로 표현하기로 하고 대본을 집필했다.

극 중 배 할머니는 유령으로 등장해 과거를 후회하며 위령을 위해 오키나와를 찾은 전 일본군 병사에게 자신의 이야기를 들려준다. 병사는 피해자의 이야기를 직접 듣고 이를 다른 사람들에게 전달하는 것이 중요하다는 점을 깨닫게 된다.

매튜는 유튜브에 공개한 작품 홍보 영상에서 “배봉기 씨의 이야기를 듣고 배우면서 그녀가 지내온 삶을 이해했고 작품으로 만들고 싶었다”며 “연극을 본 많은 사람이 위안부 피해 여성에 대한 이해를 넓히길 바란다”고 말했다.

도쿄신문에 따르면 대학에서 세계 무대예술을 공부하며 노를 접한 매튜는 이후 대학교수로 일하면서 노의 표현 방식에 관심을 갖게 됐다. 노가 인간의 감정을 깊이 표현하면서 관객의 상상력을 자극한다는 점에 주목했다.

매튜는 도쿄신문과의 인터뷰에서 “조용히 귀를 기울이는 것의 중요성을 작품에 표현했다”며 “감상을 통해 타자가 경험한 아픔과 심정의 깊이를 느꼈으면 한다”고 말했다.

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