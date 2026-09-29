백제 사신 바닷길 항해 재현 ‘연수 능허대 문화축제’ 10월 9일 팡파르

과거 백제 사신들이 중국으로 향하던 출항지라고 알려진 역사적인 장소 인천 능허대. 이곳에서 시작된 중국과의 교류는 오늘날 문화·관광으로 이어지고 있다. 1600여년 전 바닷길을 향해 떠났던 백제 사신의 역사가 다시 펼쳐진다.

연수구는 10월 9∼10일 이틀간 연수한마음공원 일원에서 ‘제14회 연수 능허대 문화축제’를 개최한다. 올해 ‘능허대, 빛의 항해(The Voyage of Light)’​를 주제로 사신 행렬과 드론 라이트 쇼, 불꽃 공연 등 전통과 첨단기술을 결합한 다채로운 볼거리를 선보인다.

첫날은 기존 관람 중심에서 벗어난 글로벌 참여형 일정으로 꾸민다. 국내외 자매·우호 도시로 구성된 글로벌 외교사절단과 관내에 거주 중인 다문화 가족, 다국적 참가자, 일반 사신단, 지역 주민 등이 함께 행렬을 펼친다. 이후 백제와 중국 남조 역사적 교류를 바탕으로 한 전통 연희극, 제31회 연수구민의 날 기념식이 이어진다.

어둠이 내리면 핵심 야간 콘텐츠인 드론 2000여대 규모의 라이트 쇼​가 눈길을 사로잡는다. 백제 사신단이 능허대에서 출항해 바닷길을 건너 교류에 나섰던 여정을 밤하늘에 입체적으로 구현하고, 멀티미디어와 불꽃이 결합된 대형 연출로 역사적 이야기를 화려하게 되살릴 예정이다.

10일에는 ‘2026 연수 꿈이음길 러닝대회’, ‘2026 제2회 연수구민 노래자랑’ 등 구민들이 주도한다. 우리센터 자랑 경연대회에서는 동 주민들이 그동안 갈고닦은 실력과 끼를 마음껏 뽐낸다. 노래자랑에서 박서진과 김필·홍진영의 축하무대가 더해져 열기를 한층 끌어올릴 전망이다.

마지막은 새롭게 선보이는 ‘빛 춤타’ 공연이 장식한다. 전통 타악과 현대무용, 발광다이오드(LED)를 활용해 능허대의 역사를 빛과 소리로 재해석한다. 축제장 전역에는 60여개 체험·홍보장을 비롯해 먹거리 공간과 장터, 사진 촬영 공간 등도 마련된다.

이재호 연수구청장은 “올해 능허대 문화축제는 역사적 의미를 빛과 첨단 기술로 새롭게 풀어냈다”며 “구민들과 국내외 방문객 모두가 어우러져 연수의 새로운 매력을 경험하는 행사가 되길 바란다”고 말했다.

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