이란이 띄운 '7일 계획' 공전…물밑 중재속 핵문제 평행선

도널드 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협 재개방과 관련해 이란이 제안한 '7일 계획'을 일단 거부한 와중에 양측은 물밑에서는 중재국을 통한 접촉을 이어가며 외교적 해법의 불씨를 꺼뜨리지 않는 모습이다.



그러나 이란 핵 문제를 둘러싼 양측의 상호 불신이 여전히 '레드라인'으로 남아있는 형국이어서 이란이 유엔 총회를 동력 삼아 적극적으로 쏘아올리려던 대화 국면에 당분간 난항이 예상된다.

아바스 아라그치 이란 외무장관이 지난 25일(현지시간) 유엔 본부에서 열린 제81차 유엔총회 회기 중 기자들과 이야기하고 있다. AP연합뉴스

◇ 카타르 중재자, 뉴욕서 양측 만나…이란제안 수정안 논의



28일(현지시간) 로이터와 AP, 이란 국영 IRNA 통신 등 보도를 종합하면 미국과 이란은 카타르의 중재 아래 물밑에서 간접 대화를 이어가고 있다.



앞서 로이터는 카타르 중재자들이 28∼29일 아바스 아라그치 이란 외무장관과 미국 측 협상단을 각각 만나 대화를 할 것으로 예상된다고 소식통을 인용해 보도했다.



아라그치 장관은 지난주 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문해 현재까지 머물고 있다.



카타르의 물밑 중재는 이란이 앞서 제안한 호르무즈 해협 재개방을 위한 '7일 계획'의 수정안에 초점이 맞춰질 것으로 보인다고 로이터는 전했다.



도널드 트럼프 미 대통령은 28일 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 미국 측 관료들이 중재자들과 개별적으로 대화했다고 확인했다. 다만, 대화 내용에 관해선 구체적으로 언급하지 않았다.



아라그치 장관도 28일 뉴욕에서 기자들과 만나 "카타르 중재자들과 월요일(28일) 다시 만나 논의를 진행했다"고 말해 미국과의 간접 협상을 위한 중재국과의 접촉 사실을 확인했다.



아라그치 장관은 "카타르 측이 아이디어를 가지고 있었고 이에 대해 논의했으며, 그들이 이를 다시 미국에 제안한 뒤 미국의 최종 답변이 우리에게 전달될 것"이라며 "내일(29일)까지 이 작업이 마무리되기를 바란다"고 언급했다.



아라그치 장관이 언급한 '카타르 측 아이디어'는 앞서 이란이 제안한 7일 계획의 수정안을 가리키는 것으로 풀이된다.



앞서 이란은 미국 측에 ▲ 대이란 해상 봉쇄 해제 ▲ 동결 자금 해제 ▲ 원유 제재 면제 ▲ 레바논을 포함한 모든 전선에서 적대행위 중단 등의 요구안을 미국 측에 제안한 바 있다. 미국이 이를 이행하면 7일 안에 호르무즈 해협을 재개할 수 있다는 게 이란의 입장이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

그러나 트럼프 대통령이 지난 26일 이란이 제시한 7일 계획을 거부한다고 밝혀 군사적 긴장이 다시 고조되는 것 아니냐는 우려를 키웠다.



트럼프 대통령은 27일 미 매체 악시오스와의 인터뷰에서 "그들(이란)은 합의하고 싶어 한다"며 이번 주 이란과 추가 회담이 있을 것으로 예상한다고 밝혀 미·이란 간 협상의 창이 닫히지 않았음을 시사했다.



아라그치 장관도 27일 미 NBC 방송 인터뷰에서 이란이 제안한 7일 계획과 관련, "트럼프 대통령이 이를 거부하겠다는 걸 들었지만, 우리는 중재자를 통한 공식 답변을 여전히 기다리고 있다"고 말해 협상에 대한 기대감을 져버리지 않았음을 내비쳤다.



◇ 중재단 이란에 핵양보 촉구…이란은 "유연성 없을 것" 완고



협상의 창은 열어뒀지만 미·이란 전쟁이 발발한 핵심 배경인 핵 문제 해법을 둘러싸고 양측 간 간극이 커 입장을 좁힐 수 있을지는 불투명하다는 관측이 나온다.



AP 통신은 지역 당국자 2명을 인용해 중재국들이 호르무즈 해협 재개방과 미국의 해상봉쇄 해제, 이후 대이란 재제 해제 등 사안이 포함된 합의 초안을 조율하고 있다고 보도했다.



한 지역 당국자는 핵 프로그램 사찰단의 이란 입국 허용 등 핵 문제와 관련해 미국이 이란에 양보를 요구하고 있다고 AP는 전했다.



다만, 핵 문제와 관련해 이란의 양보를 얻어내기는 쉽지 않은 분위기다.



아라그치 장관은 이날 기자들과 만난 자리에서 이란이 핵 문제에서 유연성을 발휘할 것이라는 일각의 전망과 관련해 "전혀 사실이 아니며 강력히 부인한다"고 말했다.



그는 "현재로서는 어떠한 유연성도 없으며 이에 대한 논의조차 이루어진 적이 없다"며 "지금은 오직 호르무즈 해협 문제뿐"이라고 덧붙였다.



핵 문제와 관련해 양보 가능성을 완전히 차단한 것은 아니지만, 핵 관련 사안에선 기존 입장을 단호하게 유지할 것임을 시사한 것으로 풀이된다.

28일(현지시간) 테헤란 바하레스탄 광장에서 열린 1980~1988년 이란-이라크 전쟁 발발 기념 군사 전시회의 모습. AP연합뉴스

앞서 월스트리트저널(WSJ)도 트럼프 대통령의 7일 계획 거절 의사 표명 후 중재국들이 전면전 재발 우려에 이란에 핵 관련 양보를 촉구하고 나섰지만, 이란은 핵 프로그램을 논의할 준비가 됐다는 신호를 중재국들에 거의 보내지 않았다고 보도했다.



이란 지도부가 미국의 장기 봉쇄나 폭격 공세 재개를 견뎌낼 수 있다고 자부하며 협상이 진행되기 전에 미국이 먼저 양보하기를 원한다는 것이다.



반면 트럼프 대통령은 이번 전쟁의 프레임을 이란의 핵무기 보유를 막겠다는 원래 목표로 되돌리려고 시도해왔다. 그는 지난 22일 유엔총회 연설에서도 이란의 핵무기 보유를 절대 용납하지 않겠다며 이란 비핵화 원칙을 거듭 강조했다.



AP 통신은 "수개월째 양측은 상대가 먼저 지치기를 기다리는 형국"이라고 평가했다.



한편 악시오스는 트럼프 대통령이 이란이 핵 프로그램과 관련해 구체적인 조치를 내놓으면 제재 완화나 동결자금 해제에 나설 의향이 있다고 28일 보도했다. 다만, 트럼프 대통령은 트루스소셜에 글을 올려 "가짜 기사"라고 부인했다.



오는 11월 중간선거를 앞두고 지지율 추락에 직면한 트럼프 대통령은 지난 6월 이란과 종전 양해각서(MOU)를 체결하면서 제재 완화와 동결자금 해제를 합의했다가 미국 내에서 '항복이나 다름없는 MOU'라는 거센 역풍을 맞은 바 있다.

<연합>

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