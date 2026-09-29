국감장에 JYP 나온다…문체위서 여야 합의로 증인 채택

국회 문화체육관광위원회는 다음달 진행되는 국정감사에 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장을 부르기로 했다.



문체위는 29일 전체회의에서 박 공동위원장을 비롯해 국정감사 일반증인 15명 및 참고인 17명의 명단을 채택했다.

박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서

박 위원장은 다음달 7일 문화체육관광부 국정감사에 증인으로 출석할 전망이다.



박 위원장의 증인 채택은 회의 시작 전까지 여야간 합의가 안됐으나 현장 논의 과정에서 증인으로 함됐다.



배 의원은 회의에서 "대통령 직속 대중문화교류위원회가 수백억 원의 예산을 들여 사업을 진행하는 곳이라 기관장으로서 국감에서 말해야 한다"며 "본인이 어떤 활동을 하고, 국민적 의혹이 있는 부분을 소상히 설명하면 된다"고 말했다.



앞서 배 의원은 페이스북에 올린 글에서 "대중문화교류위가 추진하는 정부의 초대형 공연 프로젝트 상표권을 박 위원장의 회사 JYP가 독점 출원한 사실에 문제를 제기했다"며 박 위원장의 국감 출석을 촉구한 바 있다.



이에 민주당 소속 이재정 문체위원장은 "박 위원장은 문체위원들과 소통하고 싶어 하는 의사가 강하고, 건강한 논의를 하고자 하는 의사가 충분하다"며 "박 위원장이 직접 출석 의사를 밝혀 왔다"고 전했다.



이 위원장이 "당사자가 기관 증인으로 나와 업무 보고를 하고 설명하는 자리를 갖고 싶다는 의사를 피력해 온 만큼 증인으로 채택하는 게 어떤가"라고 물었고 여야는 모두 이에 동의했다.



문체위는 박 위원장 외에도 국제경기 개최 승인 특혜와 관련해 전한진 전 대한축구협회 사무총장을 증인으로 채택했고, 개인정보 유출 경위를 묻고자 티빙의 최주희 대표 등도 증인으로 채택했다.

영화 ‘암살자(들)’이 1974년 육영수 여사 피격 사건의 배후를 다룬 내용을 놓고 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 지난 28일 서울 시내 한 영화관에 표시되는 영화 ‘암살자(들)’ 홍보 포스터.

회의에서는 육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'의 허진호 감독의 국감 출석 문제를 놓고 여야가 공방을 벌이기도 했다. 국민의힘은 해당 영화가 육 여사 암살 사건 배후를 박정희 전 대통령인 것처럼 왜곡했다고 주장하고 있다.



국민의힘 간사인 조은희 의원은 "창작의 자유는 존중돼야 하지만 역사 왜곡 논란이 있는 만큼 증인 채택이 어려우면 참고인으로 채택하는 게 어떻겠나"라고 말했다.



그러자 민주당 간사인 이정문 의원은 "허 감독 스스로 그런 내용을 의도한 바가 없다고 분명히 하고 있다"며 "허 감독을 부르는 것은 표현의 자유를 심각하게 위축시킨다"고 반박했다.



결국 허 감독의 증인·참고인 채택에는 여야가 합의하지 못했다.

<연합>

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