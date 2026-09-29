AI와 화훼의 만남…대구 불로화훼단지서 ‘제18차 가을꽃 축제’ 개최

대구 동구는 10월 10일부터 11일까지 사흘간 동구 불로화훼단지에서 ‘제18차 불로화훼 가을꽃 축제’를 개최한다고 29일 밝혔다.

지난해 열린 ‘불로화훼 가을꽃 축제’에서 방문객들이 다양한 꽃을 살펴보고 있다. 대구 동구 제공

불로화훼단지연합회가 주최하는 이번 축제는 ‘꽃은 50년 키웠습니다. 이제 인공지능(AI)을 키우겠습니다'라는 슬로건을 내걸었다. 반세기 동안 축적된 화훼 재배 노하우에 최첨단 AI 기술을 접목한 다채로운 프로그램을 선보이는 것이 특징이다.

방문객들은 만개한 가을꽃을 감상하고 ‘AI 꽃 추첨 체험’과 ‘AI 플라워 포토존’ 등 첨단 기술을 활용한 이색 콘텐츠를 즐길 수 있다. 시민들이 가을꽃을 보다 가깝고 풍성하게 즐길 수 있도록 실속 있는 혜택도 마련됐다.

행사 기간 동안 단지 내 전 품목을 20% 할인된 가격에 판매한다. 개막식 당일엔 선착순으로 꽃 나눔 행사를 진행한다. 또한 화훼단지에서 1만원 이상 구매하거나 불로전통시장에서 3만 원 이상 구매한 고객에게는 가을꽃을 증정하는 이벤트도 함께 열린다.

우성진 동구청장은 “이번 불로화훼 가을꽃축제를 통해 주민들이 꽃향기 가득하고 풍요로운 가을을 만끽하시길 바란다”며 “이번 축제가 각 가정에 꽃을 가까이하는 문화가 확산되는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

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