영유아 절반, 두 돌 전 스마트폰 시작…주말엔 사용시간도 늘어

영유아 2명 중 1명은 만 2세가 되기 전에 스마트폰 사용을 시작한다는 조사 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

두 돌이 되기 전부터 스마트폰을 사용하기 시작한 영유아가 절반에 달한다는 조사 결과가 나왔다.

특히 주말에는 평일보다 스마트폰 사용 시간이 길어지는 경향이 나타났다.

28일 국립정신건강센터 정신건강연구소가 발간하는 정신건강 연구정보지 ‘MIND’에 따르면 2~5세 영유아 400명의 부모를 대상으로 스마트폰 사용 시작 연령을 조사한 결과 생후 12~23개월이라는 응답이 37.18%로 가장 많았다.

이어 생후 24~35개월(23.66%), 생후 0~11개월(13.80%), 생후 36~47개월(12.39%), 생후 48~59개월(12.96%) 등의 순이었다.

특히 생후 0~11개월과 12~23개월에 스마트폰 사용을 시작했다는 응답을 합치면 50.98%로 전체의 절반을 차지했다. 조사 대상 영유아 2명 중 1명꼴로 두 돌 이전에 스마트폰을 사용하기 시작한 셈이다.

스마트폰 사용 시간은 평일과 주말 사이에도 차이가 나타났다.

주중에는 1시간 미만 사용한다는 응답이 56.78%로 가장 많았고, 스마트폰을 사용하지 않는다는 응답이 32.74%, 1~3시간 미만이 9.46%였다.

주말에는 1시간 미만 사용이 54.87%로 평일과 비슷했지만, 1~3시간 미만 사용한다는 응답은 22.58%로 주중보다 크게 늘었다. 스마트폰을 사용하지 않는다는 응답은 21.28%로 줄었다.

세계보건기구(WHO)는 영유아의 과도한 스크린 노출을 피할 것을 권고하고 있다.

WHO는 2019년 발표한 지침에서 2세 미만 영유아는 TV 시청이나 스마트폰 사용 등 스크린 노출을 피하고, 2~4세 아동은 하루 1시간 이내로 제한할 것을 권고했다.

이번 조사에서는 영유아의 스마트폰 사용 시작 시점이 두 돌 이전에 집중됐으며, 주말에는 평일보다 1~3시간 미만 사용하는 경우가 크게 늘어나는 것으로 나타났다.

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