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"이제 집에 가야지"…부산 북항 상어 '부캉이' 구조작전 시작

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위치 파악 등 마무리되는 대로 워터펌프 활용 바다로 유도
친수공원 인공수로 시민들 붐벼…실패하면 10월 2일 그물 사용

부산 동구 북항 친수공원 인공 수로에서 12일째 체류해온 상어 '부캉이'를 바다로 내보내는 작업이 29일 시작됐다.

부산해양경찰서와 국립수산과학원 등 관계 당국은 이날 오전 친수공원 인공 수로에서 부캉이 구조 작전에 착수했다.

 

29일 부산 동구 북항친수공원에서 12일째 수로에 머문 상어 &#39;부캉이&#39;를 보기 위해 많은 시민이 모여 있다. 연합뉴스
29일 부산 동구 북항친수공원에서 12일째 수로에 머문 상어 '부캉이'를 보기 위해 많은 시민이 모여 있다. 연합뉴스

부캉이의 위치 파악 등 준비작업이 마무리되는 대로 본격적인 구조에 나선다.

해경 선박 두 척이 수로에 투입돼 워터펌프로 물줄기를 쏘는 방식으로 부캉이를 수로 밖으로 유도하게 된다.

당국은 이번에도 부캉이가 안 나갈 경우 다음 달 2일 그물을 활용해 바다로 유도할 계획이다.

친수공원은 이날도 부캉이를 보러 온 시민들로 붐볐다.

시민들은 부캉이가 무사히 바다로 나가길 기원하면서도 더는 볼 수 없게 된 것을 아쉬워했다.

부캉이는 지난 18일 친수공원 인공 수로에서 처음 발견된 3.5ｍ 크기의 상어로, 흉상어과에 속하는 무태상어로 추정됐다.

대형 상어를 가까이서 구경하려는 사람이 모여들면서 친수공원은 하루아침에 전국적인 명소로 떠올랐다.

부캉이의 첫 발견 이후 28일까지 친수공원의 누적 방문객은 60만명을 넘어섰다.

주변 편의점과 카페 등 상권은 부캉이 덕에 때아닌 '특수'를 누렸다.

<연합>


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