명문대 동아리 출신 '금융엘리트', 정보카르텔 200억 부당이득

명문대 경영동아리 출신 '금융엘리트'들이 정보카르텔을 꾸려 수년간 미공개 인수·합병(M&A) 정보를 공유하며 200억원 이상 부당이득을 취한 사건이 적발됐다.



금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 '주가조작 근절 합동대응단'은 29일 이 같은 방식으로 부당이득을 취한 사모펀드 운용사 및 상장사 관계자 등 미공개정보 이용세력을 적발해, 혐의자들의 자택·사무실 등 20여곳을 압수수색했다고 밝혔다.

금융위원회 로고. 금융위원회 제공

당국에 따르면 이 사건 핵심 혐의자들은 명문대 경영동아리와 글로벌 컨설팅회사에서 함께 활동하며 인연을 맺은 사이다. 이후 각자 사모펀드 운용사 및 상장사로 자리를 옮겨 공개매수 등 M&A 관련 업무를 수행했다.



그러면서 최근 약 5년간 업무 과정에서 취득한 다수 종목의 호재성 미공개정보를 반복적으로 상호 공유했다.



이들은 가족·지인 등에게도 정보를 전달해 주식 매매에 이용하도록 했다. 핵심 혐의자와 가족·지인은 정보가 시장에 공개되기 전에 해당 종목을 미리 사놓고 정보 공개 후 주가가 오르면 고가에 처분하는 방식으로 200억원 이상의 부당이득을 취했다고 당국은 파악했다.



당국은 이 사건이 내밀한 '정보카르텔' 속에서 미공개 정보 공유가 장기간 반복됐고, 엄격한 비밀유지 의무가 있는 M&A 전문인력이 정보의 원천이었다는 점 등에서 사안이 중대하다고 판단했다.

핵심 혐의자 미공개정보 이용 흐름도. 금융위원회 제공

현재 증권선물위원회는 혐의자들의 부당이득 은닉 등을 막기 위해 돈이 보관된 증권계좌를 자본시장법에 따라 지급정지 조치한 상태다.



당국은 이날 임의조사 및 압수수색으로 확보한 자료·증거를 분석해 추가 조사를 신속히 마무리하겠다는 계획을 밝혔다. 고발 및 부당이득의 최대 2배 과징금 부과 등 후속조치도 추진할 방침이다.



이번 사건은 금감원과 거래소가 최근 수년간 시장감시를 통해 포착한 미공개정보 이용 사건 중, 동일한 혐의자가 반복적으로 연루된 사건들을 합건해 심층 분석하는 과정에서 드러났다. 이에 합동대응단은 지난 5월부터 관계기관 간 긴밀한 공조로 조사를 진행했다.



합동대응단은 "이번 사건에 연루된 금융엘리트들의 압수수색 및 지급정지 조치로, 당국이 내부자의 미공개정보 이용행위는 끝까지 추적해 자본시장에서 발붙일 수 없도록 하고 부당이득을 환수한다는 점을 확인시켰다"고 의의를 밝혔다.

<연합>

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