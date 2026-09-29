‘2026 대한민국 지역문화박람회’ 10월 9일 양평서 개막…전국 지역문화 한자리에

전국 각지의 지역문화와 공연, 전시, 먹거리를 한자리에서 만날 수 있는 ‘2026 대한민국 지역문화박람회 in 양평’이 오는 10월 9일 막을 올린다.

11일까지 사흘간 경기도 양평군 양강섬 일원에서 열리는 이번 행사는 문화체육관광부가 주최하고 한국문화원연합회와 양평문화원이 주관하며 양평군이 후원한다.

전국 232개 지방문화원이 지역문화를 소개하고 문화다양성의 가치를 공유하는 자리로, 공연과 전시부터 체험, 먹거리, 플리마켓까지 여러 프로그램을 선보인다.

올해 박람회는 남한강의 자연경관을 배경으로 한 양강섬에서 ‘가을 문화 피크닉’ 형태로 진행된다. 관람객들은 돗자리를 펴고 머물면서 각종 문화 프로그램과 공연을 즐길 수 있다.

주최 측에 따르면 첫날인 9일에는 양평 지역예술인들이 참여하는 ‘양평 지역문화人’ 1부가 진행되며 저녁에는 양강섬 특설무대에서 개막식이 열린다.

양평문화원 양강취타대와 양평전통연희단을 시작으로 한국무용가 원미자, 성악가 임청화, 양평문화원 남성·여성합창단 등이 공연한다. 캘리그라피 문화지킴이 퍼포먼스 등 문화예술 무대가 이어지며 불꽃놀이로 첫날 행사를 마무리한다.

10일에는 ‘양평 지역문화人’ 2부 공연에 이어 국립창극단 이나경이 특별 출연한다. 저녁에는 양평문화재단과 함께하는 ‘제6회 양강섬예술축제’가 열린다.

‘당신의 시간을 노래하다’를 주제로 마련되는 무대에는 김창완밴드와 김현정, 조째즈, 홍지민, 지역예술인 등이 참여한다.

11일에는 전국에서 선정된 10개 팀이 ‘실버문화페스티벌 공연’ 무대에 올라 지역 어르신들의 문화활동 성과를 선보인다. 공연 이후 폐막식과 시상식을 진행하며 사흘간의 박람회 일정을 마무리한다. 이 밖에도 행사 기간 뮤지컬 ‘페치카’ 등 공연이 진행된다.

박람회장에서는 전국문화원 부스를 통해 각 지역의 특색 있는 문화를 소개한다. 한국문화원연합회와 양평문화원의 이야기를 소개하는 주제전시관도 별도로 마련된다.

야외 전시 ‘양평 아뜰리에’, 지역 기업과 문화자원을 소개하는 ‘양평 기업관·체험관’, 문호리리버마켓이 참여하는 ‘양평 플리마켓’도 운영된다.

먹거리 콘텐츠로는 전국 각지의 막걸리를 맛보고 현장 투표에 참여할 수 있는 ‘팔도 막걸리 대전’이 마련된다. 전국 어르신들의 문화활동 결과물을 살펴보고 직접 체험할 수 있는 ‘실버문화페스티벌 체험’도 진행된다.

대한민국 지역문화박람회는 2022년 경기 고양시에서 시범 개최된 이후 강원 동해시, 부산 동구, 경남 김해시를 거쳐 올해 양평에서 개최된다. 양평은 지역문화박람회의 첫 군 단위 개최지다.

행사는 누구나 무료로 관람할 수 있으며 행사 기간 양평역과 물안개공원을 오가는 셔틀버스도 운행한다.

김대진 한국문화원연합회장은 “지역문화는 변방의 문화가 아니라 대한민국 문화의 원천”이라며 “232개 지방문화원이 지켜온 그 원천을 양평에서 한눈에 보여 드리겠다”고 말했다.

최영식 양평문화원장은 “설립 40주년을 맞은 양평문화원이 전국 지방문화원 가족과 관람객을 맞이하게 되어 뜻깊다”며 “이번 박람회가 남한강의 역사와 양평의 고유한 문화자산을 알리고 양평의 미래를 보여주는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

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